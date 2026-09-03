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130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi

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130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi
Fotoğraf Başlığı 130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi

"DHY kurası ne zaman, saat kaçta" merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sürecinde tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Uzman tabip ve pratisyen tabiplerin görev yerlerinin belirleneceği DHY kurası için Bakanlığın yayımladığı takvim takip ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi ve tercih sürecine ilişkin detaylar...

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130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında münhal kadroların ilan edilmesi ve EKİP üzerinden tercihlerin alınmasının ardından kura aşamasına geçildi. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte kura tarihi takvimi belli oldu. İşte DHY kurası tarihi...

130. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kura takvimine göre 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası 4 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura sonucunda kapsama alınan tabip ve uzman tabiplerin görev yapacağı yerler belirlenecek. Bakanlığın takviminde kura günü kesinleşirken çekilişin yapılacağı yer ve saat için Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün duyurusu bekleniyor.

130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi
Başlık Resmi130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi

TERCİH BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

130. Dönem DHY kapsamında münhal kadrolar için tercih süreci tamamlandı. Sağlık Bakanlığının duyurusuna göre tercihler, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar alındı.

130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi
Başlık Resmi130. Dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı DHY kura takvimi

Kura takviminde süreç daha önce mazeret başvurularıyla başlamıştı. Eş ve sağlık mazereti ön başvuruları 3-6 Ağustos tarihlerinde alınırken, mazeret başvurularının değerlendirilmesinin ardından münhal yerler ilan edildi. Genel kura ve mazeret kurası kapsamında tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla süreç 4 Eylül'deki kura aşamasına geldi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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