2026-YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim Programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, 2026-YKS Millî Sporcu tercih sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

17-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2026-YKS Millî Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM tercih sonuç sorgulama ekranı

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.



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