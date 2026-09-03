Horasanlı Pala’nın bıyıklarını kesmek için tek şartı var… “Rakiplerim var, bakım sırrımı söylemem”

“KEŞKE BEN DE KATILSAYDIM DEDİM”

Hacı Kırmaç, geçmişte bıyık bırakmanın daha yaygın ve sevilen bir gelenek olduğunu söyledi.

Dedesi ile babasının bıyıklarının uzun olduğunu ve o zamandan bu yana bıyık sevdasıyla yaşadığını ifade eden Kırmaç, "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı. 'Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım' dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım." diye konuştu.

