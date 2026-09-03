Kriz kapıda mı? Hollanda merkez bankası altınlarını ABD'den kaçırdı

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada'da tuttuğu 86 ton altını Londra'ya kaydırdı.

Hollanda, artan siyasi belirsizlikler ve olası kriz senaryolarına karşı altın rezervlerinin dağılımını değiştirdi. Hollanda Merkez Bankası (DNB), ABD ve Kanada'da tuttuğu rezervlerin 86 tonunu Londra'ya kaydırarak dikkat çeken bir operasyona imza attı.

DNB'nin resmi açıklamasına göre mart-ağustos döneminde ABD'nin New York ve Kanada'nın Ottawa kentlerinde tutulan toplam yaklaşık 313 ton altının 86 tonu Londra'ya kaydırıldı.

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"CİDDİ KRİZLERE DAHA HAZIRLIKLIYIZ"

Artan jeopolitik huzursuzluk nedeniyle dayanıklılığını güçlendiren DNB, altının likiditesini ve kriz anında kullanılabilirliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

DNB Başkanı Sleijpen, "Altın rezervlerimizin ticarete elverişliliğini artırdık. Bunları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamayı umuyoruz ancak dayanıklılığımızı ve hazırlığımızı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

NEW YORK'UN PAYI YÜZDE 31,3'TEN 18,5'E DÜŞTÜ

Operasyonun ardından Hollanda'nın altın rezervlerinin dağılımı önemli ölçüde değişti. New York'ta tutulan altının payı yüzde 31,3'ten yüzde 18,5'e gerilerken Londra'nın payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi. Ottawa'nın payı da yüzde 19,7'den yüzde 18,5'e düştü. Hollanda'daki Zeist kasasında tutulan bölüm ise yüzde 30,8'de kaldı.

Hollanda'nın 2025 sonu itibarıyla toplam 612,4 ton altın rezervi bulunuyor. Rezervin değeri 72,2 milyar avroya ulaşıyor.

59 TON NEW YORK'TA SATILDI, LONDRA'DA YENİDEN ALINDI

Dev operasyonun tamamı külçelerin fiziksel olarak Atlantik'in diğer tarafına taşınmasıyla gerçekleştirilmedi.

DNB, yaklaşık 59 ton altını New York'ta sattı ve aynı miktarda uluslararası piyasa standartlarına uygun altını Londra'da satın aldı. Bunun yanında ABD ve Kanada'dan 27 tonun üzerinde altın fiziksel olarak Hollanda'daki Zeist kasasına götürüldü. Benzer miktardaki altın da Zeist'ten Londra'ya taşındı. Böylece toplam rezerv miktarı değişmedi.

KRİZ DURUMUNDA LONDRA AVANTAJI

DNB'nin Londra'yı tercih etmesinin temel nedeni ise altına kriz anında daha hızlı erişebilmek.

İngiltere Merkez Bankasında saklanan altınların modern uluslararası ticaret standartlarını karşılaması gerekiyor. DNB, buradaki rezervlerin dünyanın en kolay işlem görebilen altınları arasında bulunduğunu ve kriz halinde New York ile Ottawa'daki rezervlere kıyasla daha hızlı kullanılabileceğini açıkladı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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