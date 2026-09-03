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Keçiören Belediyesinde uyuşturucu soruşturması: Beş personelden dördü bağımlı çıktı

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Keçiören Belediyesinde uyuşturucu soruşturması: Beş personelden dördü bağımlı çıktı

Keçiören Belediyesinde 213 personele yapılan uyuşturucu testinde 171 kişinin sonucu pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan bilgileri ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul ederek adli tahkikat başlattı.

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CHP’li belediyelerde peş peşe gündeme gelen skandallar tartışılırken, Ankara Keçiören Belediyesinden dikkat çeken bir adım geldi. Tutuklu eski Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında gündeme gelen pedofili ve istismar ağı iddiaları ile tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerin ardından, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye personeline uyuşturucu testi yaptırdı. Teste giren 213 personelden 171’inin sonucu pozitif çıktı. Sonuçların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında harekete geçti.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Basına yansıyan bilgileri ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul eden Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, TCK’nın 191. Maddesi’nde düzenlenen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçları uyarınca adli tahkikat başlattı. Özarslan’ın belediyede uyuşturucu kullanımına karşı başlattığı uygulama, sorunun üzerinin örtülmesi yerine ortaya çıkarılması ve adli mercilerin devreye girmesi
bakımından önemli bir kurumsal mücadele adımı olarak değerlendirildi.

Keçiören Belediyesinde uyuşturucu soruşturması: Beş personelden dördü bağımlı çıktı
Başlık ResmiKeçiören Belediyesinde uyuşturucu soruşturması: Beş personelden dördü bağımlı çıktı

“AÇIK RIZA GERÇEKLEŞMİŞ”

Öte yandan, konunun hukuki boyutunu gazetemize değerlendiren Hukukçu Sabri Canbolat, bir belediye başkanının hukuken, personele zorunlu uyuşturucu testi yaptırma yetkisi olmadığını söyledi. Canbolat “Vücuttan kan, idrar, kıl gibi biyolojik örneklerin alınması, kural olarak hâkim veya cumhuriyet savcısının kararıyla yapılabilir. Nitekim burada da belediye başkanı çalışanların açık rızasını alarak bu uygulamayı gerçekleştirmiş. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede Keçiören’in hassas bir bölge sayılabileceğini hatırlatmak da fayda var. Burada idari yetkinin ve sınırların aşılmaması gerekiyor. Yani çalışanlar zorunlu teste tabi tutulamaz. İşçi veya memur statüsündeki kişiler, anayasal hakları gereği böyle bir testi reddetme hakkına da sahip. Ancak açık rıza göstererek testi kabul eden kişiler, bu test kapsamında elde edilecek sonuçları kabul etmiş olurlar. Uyuşturucu kullanmak haklı fesih sayılır. Pozitif çıkan personelin tazminat hakkı da ortadan kalkar” dedi.

“DOĞRU YOLDAN ŞAŞMAM”

Bu arada muhalefetten gelen eleştirilerin ardından konuşan Başkan Özarslan “Ne derseniz deyin, ben doğru bildiğim yoldan şaşmam. Önce kendi kapımızdan olmak üzere Keçiören’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız” dedi.

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Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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