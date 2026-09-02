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Silivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”

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Silivri açıklarında M/T ALSU tankeriyle çarpıştıktan sonra batan M/V TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin son anlarına ait olduğu belirtilen telsiz kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda TUĞBERK İMAMOĞLU kaptanının ALSU’ya rota değiştirmesi yönünde uyarıda bulunduğu ve “ALSU, iskeleye kır demiştim” dediği duyuldu.

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Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye seyreden Türk bayraklı M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi ile Kocaeli’den Aliağa’ya giden M/T ALSU tankeri 2 Eylül sabaha karşı çarpıştı.

Çarpışmanın sonrasında TUĞBERK İMAMOĞLU kısa süre içerisinde batarken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.

Silivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”
Başlık ResmiSilivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”

KAPTANLARIN SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın sonrasında iki geminin kaptanları arasında çarpışmadan hemen önce gerçekleştiği belirtilen telsiz konuşmaları basına yansıdı.

A Haber tarafından yayımlanan kayıtta TUĞBERK İMAMOĞLU gemisinin kaptanının karşı gemiye seslenerek “ALSU” dediği, karşı taraftan “Evet” cevabı geldiği duyuluyor.

Ardından kaptanın ALSU’ya “iskeleye kır” yönünde uyarıda bulunduğu ve devamında “ALSU, iskeleye kır demiştim” ifadelerini kullandığı kayıtlara yansıyor

Silivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”
Başlık ResmiSilivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”

ŞİRKET DAHA ÖNCE DE “KAPTANIMIZ UYARDI” DEMİŞTİ

Ortaya çıkan telsiz kaydı, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun sahibi İmamoğlu Denizcilik tarafından daha önce yapılan açıklamadaki iddiayı da yeniden gündeme getirdi.

Şirket, kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada TUĞBERK İMAMOĞLU kaptanının çarpışmadan önce ALSU ile telsiz bağlantısı kurduğunu ve karşı gemiye kendi seyir sahasına girdiği yönünde uyarıda bulunduğunu savunmuştu.

İmamoğlu Denizcilik ayrıca gemilerinde kazaya neden olabilecek herhangi bir teknik arıza bulunmadığını, ilk değerlendirmelerine göre kazanın ALSU’nun seyir hareketleri sonucunda meydana geldiğini ileri sürmüştü. Bu değerlendirme henüz resmi makamlarca kesinleştirilmiş değil.

Silivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”
Başlık ResmiSilivri’deki gemi faciasında telsiz kayıtları ortaya çıktı: “ALSU, iskeleye kır demiştim”

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRÜ: KAPTANLAR BİRBİRİYLE KONUŞMUŞ

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan da iki geminin kaptanlarının çarpışma öncesinde telsiz üzerinden iletişim kurduğunu açıklamıştı.

Ortaya çıkan kayıtların kazanın meydana geliş şeklinin ortaya çıkarılması açısından önemli delillerden biri olması bekleniyor. Kaptanların konuşmaları, gemilerin AIS seyir verileri, rota ve hız bilgileri ile varsa VDR kayıtlarının birlikte değerlendirilmesiyle kusur durumunun belirlenmesi bekleniyor.

TUĞBERK İMAMOĞLU’NDAN SAAT 03.26’DA ACİL SİNYAL GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi üzerinden saat 03.26’da TUĞBERK İMAMOĞLU’na ait EPIRB cihazından acil durum sinyali alındı.

ALSU kaptanının ise saat 03.41’de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yaklaşık 03.15 sıralarında bir gemiyle çarpıştığını bildirdiği aktarıldı.

TUĞBERK İMAMOĞLU’na yapılan telsiz çağrılarına ve mürettebatın cep telefonlarına cevap alınamadı.

10 DENİZCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği, kazanın Silivri’nin yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldiğini açıkladı.

TUĞBERK İMAMOĞLU’nun rulo sac ve inşaat demiri yüklü, ALSU tankerinin ise boş olduğu bildirildi. Kazanın yaşandığı bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin kayıp 10 mürettebata ulaşmak için havadan ve denizden yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ortaya çıkan telsiz kayıtlarının ise kazayla ilgili yürütülen teknik ve adli incelemenin en önemli delilleri arasında yer alması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
İmamoğlu Denizcilik’ten ALSU’ya suçlama: “Kaptanımız telsizle uyardı”
GÜNDEM

İmamoğlu Denizcilik’ten ALSU’ya suçlama: “Kaptanımız telsizle uyardı”
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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