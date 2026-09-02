Kırşehir'de pes dedirten rahatlık! Önce ortalığı ateşe verdi, sonra oturup itfaiyeyi izledi

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Kırşehir'in Nasuh Dede Mahallesi'nde çöpleri ve çevresindeki anızlık alanı ateşe veren bir kadın, olay yerinden uzaklaşmak yerine alevlerin başında bekleyerek itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını büyük bir rahatlıkla izledi. Yangının ardından taksiye binerek kaçtığı güvenlik kameralarından saniye saniye tespit edilen Z.D. isimli şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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