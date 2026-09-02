Silivri açıklarında ALSU tankeriyle çarpıştıktan sonra yaklaşık 11 dakika içinde batan M/V TUĞBERK İMAMOĞLU’nun sahibi İmamoğlu Denizcilik, kazaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Şirket, gemilerinde teknik arıza bulunmadığını, TUĞBERK İMAMOĞLU kaptanının kaza öncesinde ALSU’yu telsizle uyardığını öne sürdü. İmamoğlu Denizcilik, ilk tespitlerine göre çarpışmanın ALSU’nun seyir hareketleri sonucu meydana geldiğini savundu.

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen ve 10 denizcinin kaybolduğu gemi kazasında yeni bir gelişme yaşandı.

İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye rulo sac taşıyan Türk bayraklı M/V TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi, 2 Eylül sabaha karşı Kocaeli’den Aliağa’ya seyreden M/T ALSU isimli tankerle çarpıştı.

İstanbul Valiliği, kazanın saat 03.00 sıralarında Silivri’nin yaklaşık 18 mil güneyinde meydana geldiğini açıkladı. TUĞBERK İMAMOĞLU’nda bulunan 10 kişilik mürettebatla kazanın ardından irtibat kurulamadı.

İmamoğlu Denizcilik’ten ALSU’ya suçlama: “Kaptanımız telsizle uyardı”

İMAMOĞLU DENİZCİLİK’TEN İLK AÇIKLAMA

Kazanın ardından İmamoğlu Denizcilik, geminin seyri ve çarpışmanın meydana gelişine ilişkin ilk değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

Şirket, mevcut seyir kayıtlarına göre TUĞBERK İMAMOĞLU’nun Marmara Denizi Trafik Ayırım Düzeni içerisinde kendisine ayrılan seyir hattında, uluslararası seyir ve çatışmayı önleme kurallarına uygun şekilde ilerlediğini savundu.

Açıklamada, geminin seyir ve manevra kabiliyetini etkileyebilecek herhangi bir teknik arıza veya aksaklığının bulunmadığı, yıllık klas sörveylerinin yapıldığı ve klas ile yasal sertifikalarının geçerli olduğu belirtildi.

İmamoğlu Denizcilik’ten ALSU’ya suçlama: “Kaptanımız telsizle uyardı”

“ALSU’YA SEYİR SAHAMIZA GİRDİĞİ UYARISI YAPILDI”

Şirketin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise iki gemi arasında kaza öncesinde gerçekleştirildiği belirtilen telsiz görüşmesine ilişkin oldu.

İmamoğlu Denizcilik, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun kaptanının çarpışmadan önce ALSU ile telsiz bağlantısı kurduğunu ve karşı gemiye TUĞBERK İMAMOĞLU’nun seyir sahasına girdiği yönünde uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Şirket, ilk incelemelerine dayanarak çarpışmayla ilgili sorumluluğu ALSU’nun seyir hareketlerine bağladı. Kazanın hangi geminin manevrası veya başka hangi faktörler nedeniyle meydana geldiğine ilişkin resmi teknik inceleme henüz sonuçlanmadı.

İmamoğlu Denizcilik’ten ALSU’ya suçlama: “Kaptanımız telsizle uyardı”

ACİL DURUM SİNYALİ SAAT 03.26’DA ALINDI

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre TUĞBERK İMAMOĞLU’nun EPIRB olarak bilinen acil durum konum gösterici radyo vericisinden saat 03.26’da sinyal alındı.

Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi üzerinden tespit edilen sinyalin ardından Türk Radyo tarafından gemiye çağrı yapıldı ancak cevap alınamadı. Gemideki personelin cep telefonlarından da irtibat kurulmaya çalışıldı.

İmamoğlu Denizcilik ise EPIRB sinyalinin ardından kamu birimlerinin olaydan haberdar olduğunu, daha sonra ALSU kaptanının da yetkilileri arayarak kazayı bildirdiğini açıkladı.

11 DAKİKADA BATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TUĞBERK İMAMOĞLU’nun çok kısa süre içerisinde battığını açıkladı.

Uraloğlu, geminin yaklaşık 11 dakika içinde battığının değerlendirildiğini, gemide kaptan dahil tamamı Türk 10 denizcinin bulunduğunu ve henüz hiçbirine sağ olarak ulaşılamadığını söyledi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü de TUĞBERK İMAMOĞLU’na ait can kurtarma araçlarının, serbest düşmeli can filikası dahil olmak üzere deniz yüzeyinde bulunduğunu ancak içerisinde herhangi bir personele rastlanmadığını bildirdi.

“ÖNCELİĞİMİZ 10 DENİZCİMİZE ULAŞMAK”

İmamoğlu Denizcilik, açıklamasında arama-kurtarma çalışmalarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kamu kurumlarının katılımıyla sürdüğünü belirtti.

Şirket, en büyük önceliklerinin gemide bulunan 10 denizciye ulaşılması olduğunu vurgularken, kayıp personelin aileleriyle temas halinde olduklarını bildirdi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla yürütülecek resmi inceleme ve soruşturmalara tüm bilgi ve belgelerin sunulacağını açıklayan şirket, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.

KAZANIN NEDENİ TEKNİK İNCELEMEYLE NETLEŞECEK

Şu aşamada resmi makamlar tarafından kazanın sorumluluğunun ALSU veya TUĞBERK İMAMOĞLU’ya ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit açıklanmadı.

İmamoğlu Denizcilik’in telsiz görüşmesi ve seyir kayıtlarına ilişkin iddialarının; gemilerin AIS verileri, köprüüstü kayıtları, VDR verileri, telsiz konuşmaları ve diğer teknik delillerle karşılaştırılması bekleniyor.

Arama-kurtarma çalışmaları 10 denizciye ulaşılması için sürerken, kazanın kesin nedeni de başlatılan deniz kazası incelemesiyle ortaya çıkarılacak.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Silivri açıklarındaki gemi faciasının en acı detayı! Geriye sadece kimsesiz filikalar kaldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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