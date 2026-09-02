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Dünya

İran'da korkunç olay! Hükümet destekçilerinin arasına araç daldı: Ölüler var

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İran’ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu kalabalığa dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

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İran’ın Meşhed kentinde, hükümete ve silahlı kuvvetlerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliklerden birinde ise bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 10’dan fazla kişi yaralandı.

İranda korkunç olay! Hükümet destekçilerinin arasına araç daldı: Ölüler var
Başlık Resmiİranda korkunç olay! Hükümet destekçilerinin arasına araç daldı: Ölüler var

HÜKÜMET DESTEKÇİLERİNİN ARASINA ARAÇ DALDI

Razavi Horasan Eyaleti Trafik Şube Müdürü Muhsin Musa-Abadi, yüksek hızla seyreden otomobilin önce başka bir araçla çarpıştığını, ardından sürücüsünün kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına daldığını açıkladı. Musa-Abadi, gözaltına alınan sürücünün ilk kontrollerinde normal durumda olmadığının görüldüğünü söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

İranda korkunç olay! Hükümet destekçilerinin arasına araç daldı: Ölüler var
Başlık Resmiİranda korkunç olay! Hükümet destekçilerinin arasına araç daldı: Ölüler var

Yetkililer, olayın siyasi bir sebeple gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, yaşananları "trafik kazası" olarak nitelendirdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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