İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan ağır yük gemisinden geriye kalan boş filikalar, Marmara Denizi'nde yürekleri dağlayan hüzünlü bir bekleyiş başlattı. Metal yüklü "TUĞBERK İMAMOĞLU" gemisinin dakikalar içinde 900 metrelik karanlığa gömülmesiyle, dalgaların ortasında kalan filikaların içi boş çıktı. Batan gemideki 10 kişilik mürettebatın, canlarını kurtarmaya vakit bulamadan gemiyle birlikte denize gömüldüğü tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri açıklarında sabah saatlerinde iki yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından su almaya başlayan gemilerden biri kısa süre içinde tamamen batarken, diğer gemi olay yerinde kalarak durumu deniz güvenlik ekiplerine bildirdi. En dikkat çekici detaylardan biri ise batan TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiye ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunması oldu.

FİLİKALARIN İÇİNDEN KİMSE ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri batan, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemiye ait iki can filikasını yüzeyde tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde filikaların boş olduğu ve içerlerinde herhangi bir mürettebat bulunmadığı belirlendi.

Silivri açıklarındaki gemi faciasının en acı detayı! Geriye sadece kimsesiz filikalar kaldı

CANLARINI KURTARMAYA FIRSAT BULAMADILAR

Bu durum, gemide bulunan kişilerin akıbetine ilişkin endişeleri artırdı. Mürettebatın filikalara ulaşamadan denize düştüğü veya filikalara binemeden gemide mahsur kalma ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra bir helikopter ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı hızlı tahlisiye botları katılıyor.

DENİZCİLER 800-900 METRE DERİNLİĞE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

İstanbul Valiliği, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli geminin rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü olduğunu, ALSU tankerinin ise boş olduğunu bildirdi. Kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin de yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edildi. Batan geminin, deniz dibinde olduğu tahmin ediliyor.

Silivri açıklarındaki gemi faciasının en acı detayı! Geriye sadece kimsesiz filikalar kaldı

KAZAYA KARIŞAN DİĞER GEMİDE HASAR YOK

Çarpışmaya karışan ALSU isimli diğer yük gemisinde ise gözle görülür bir hasar tespit edilemedi. Gemideki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, geminin emniyetli bir demir alanına çekilmesi amacıyla Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde sevk işlemleri sürdürülüyor.

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