Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen kırsal konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Afetzedeler, geniş bahçeli ve güvenli yeni evlerinde hayata tutunurken sebze-meyve yetiştirerek üretime de katkı sağlıyor. Hak sahipleri, sunulan konfor ve imkânlar sayesinde depremin izlerini silmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşadı. Depremlerin ardından TOKİ tarafından kısa sürede tamamlanan kırsal konutlara yerleşen vatandaşlar, sağlamlık ve konforun yanında evlerinin bahçesinde sebze ve meyve ekerek üretime katkıda bulunuyor.

Depremde evlerinin yıkıldığını, eşini kaybettiğini ve kendisinin de enkaz altından oğluyla beraber kurtulduğunu ifade eden depremzede İbrahim Pişkin, "6 Şubat depremine uykuda yakalandık. Kendimizi kurtarma şansımız yoktu. Eşim depremde vefat etti. Ben ve çocuğumu enkaz altından abim çıkarttı." dedi.

Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti! "Köy evi değil sanki villa"

"DEVLETİMİZ EVİMİZİ VİLLA GİBİ YAPMIŞ"

Depremzede İbrahim Pişkin devletin kendileri için yaptığı evlerinin villaları aratmadığını ifade ederek, "Devletimiz köy evlerini geçen sene teslim etti. Allah devletimize zeval vermesin. Allah yapanlardan razı olsun evimiz 300 metre kare alan üzerinde kurulu 3+1 şeklinde yapılmış." şeklinde konuştu.

Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti! "Köy evi değil sanki villa"

"BAHÇEMİZDE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Bahçelerinde ihtiyaçları kadar üretim yaptıklarını ifade eden Pişkin, şunları söyledi:

"Bahçemize biber, patlıcan, nane, çiçek ektik. Ürettiklerimizi yedik. Evden çok memnunuz. Villa gibi yapmışlar. Köyde nasıl yaşıyorsak burada da öyle yaşıyoruz. Ha pazardan almışsın, ha kendin ekmişsin bizde kendimiz bahçemizde ekiyoruz."

Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti! "Köy evi değil sanki villa"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İslahiye Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİslahiye

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