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Dünya

En mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İran'da düğün evini vurdu: Tahran'dan jet misilleme

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ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde düzenlediği hava saldırısında bir düğün evinin vurulduğu bildirildi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 68'e yükseldiği açıklandı. ABD'nin saldırısının ardından İran'dan jet misilleme geldi. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünün balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

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ABD'nin İran'a yönelik saldırıları gerçekleştirdiği hava saldırısında Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir düğün evi hedef alındı. Saldırı sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 68 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıda yaralı sayısının 50’den 68'e yükseldiğini söyledi. Nefisi, ABD'nin Kuheştek'te düğün töreni düzenlenen bir konutu vurduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'nin saldırısına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekayi, Sirik kenti yakınlarında düzenlenen düğün etkinliğinin hedef alınmasını sert sözlerle eleştirdi.

En mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme
Başlık ResmiEn mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme

“ABD’NİN ZULÜM SİCİLİNE EKLENDİ”

Bekayi, Kuheştek bölgesindeki bir eve düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne veya yaralanmasına yol açan saldırının ABD'nin "kabarık zulüm siciline" eklendiğini söyledi. Saldırının daha önce Minab, Lamerd, Keşm ve diğer bölgelerde yaşanan olaylardan ayrı değerlendirilemeyeceğini ifade eden Bekayi, sivil hedeflere yönelik saldırıların normalleştirilmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı Bekayi, "Sessizlikten daha tehlikeli olan ise sessizliğe meşruiyet kazandırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını belirten Bekayi, İran'ın bu saldırılara karşılık vereceğini söyledi. Bekayi ayrıca, saldırılara sessiz kalan veya bunları haklı çıkarmaya çalışan hükümet ve uluslararası kuruluşları eleştirerek, "Adaletsizliğe göz yummak onu engellemez, yalnızca failleri cesaretlendirir" dedi.

En mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme
Başlık ResmiEn mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme

İRAN’DAN JET MİSİLLEME

Düğün evine yönelik saldırının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu misilleme yaptığını duyurdu. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD deniz piyadelerine ait "Camp Titin" üssünün balistik füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Saldırının ABD'nin Sirik'teki düğün evini vurmasına karşılık gerçekleştirildiği kaydedilirken, İran tarafı saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü. Bu iddiaya ilişkin ABD tarafından henüz bir doğrulama yapılmadı.

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNE KAMİKAZE İHA SALDIRISI

İran'ın misillemesi Ürdün'le sınırlı kalmadı. İran ordusu, ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nü de hedef aldığını açıkladı.İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesisleri ile ABD askerlerinin bulunduğu merkezlerin kamikaze İHA'larla vurulduğu belirtildi. İran ordusu açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerini kullandı.

En mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme
Başlık ResmiEn mutlu günleri kabusa döndü! ABD, İranda düğün evini vurdu: Tahrandan jet misilleme

"SALDIRILAR DEVAM EDECEK"

İran ordusu, Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi'ndeki ABD'nin önemli askeri noktalarından biri olduğunu belirterek üste helikopter ve İHA parçalarının bakım ve onarımının yapıldığını, ayrıca keşif uçaklarının konuşlandırıldığını kaydetti.Tahran yönetimi, ABD'ye yönelik saldırıların devam edeceğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere saldırı başlattığını açıklamıştı. ABD ordusunun saldırıyı duyurmasının ardından başta Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek olmak üzere İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu bildirilmişti.

İran ordusu da ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu. Sirik'teki düğün evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 5 olduğu, yaralı sayısının ise 68'e yükseldiği bildirildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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