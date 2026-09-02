Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Milyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları 'pes' dedirtti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adana'da daha önce 1,5 milyon liralık altın ile 6 milyon liralık çek çaldıkları eve yeniden girmeye çalışan iki kadın şüpheli, ev sahiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanacağını anlayınca sara nöbeti taklidi yapan zanlılardan birinin 80, diğerinin ise 20 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Üzerlerinde kapı açma aparatlarıyla suçüstü yakalanan her iki hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1.5 milyon değerinde altın, 6 milyon liralık çek çaldıkları öne sürülen iki kadın aynı eve ikinci kez gelince bu kez ev sahipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Hırsız kadınlardan biri sara nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesinde, iddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı. Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı.

Milyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti
Başlık ResmiMilyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti

SARA NÖBETİ GEÇİRME TAKLİDİ YAPTI

Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı. Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi. Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

BİRİNİN 80, DİĞERİNİN 20 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Milyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti
Başlık ResmiMilyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi." dedi.

AYNI EVE 3 AY ÖNCE GİRİP VURGUN YAPMIŞLAR

Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
10 MÜRETTEBATTAN HABER YOK!
Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı
KULİSLER HAREKETLENDİ!
KULİSLER HAREKETLENDİ!
BAĞ-KUR'luya emeklilik müjdesi
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI!
CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
SAVAŞ PİYASALARI KARIŞTIRDI!
Petrol sert yükseldi, altın 1 ayın dibine geriledi
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
'TEHDİTKÂR OLMAYI SEVİYOR'
G.Saray'ın yeni golcüsünü altyapı hocası anlattı
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
FAİZSİZ MODELE BÜYÜK İLGİ!
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor!
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
ABD, DÜĞÜN EVİNİ VURDU
En mutlu günleri kabusa döndü! Tahran'dan jet misilleme
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
MARKALAR TEK TEK AÇIKLIYOR!
Eylül geldi, sıfır otomobil fiyatları değişti
"KÖY EVİ DEĞİL SANKİ VİLLA"
Depremzedeler yeni bahçelerinde üretime geçti
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
MİLYONLUK VURGUN YETMEDİ!
Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları ise kabarık
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
İLK SIRADA ONUN ADI VAR
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için hakem iddiası
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Yeni adresi merak konusu oldu
FENOMENİN ACI SONU!
FENOMENİN ACI SONU!
Kaçırılıp ağaca bağlandı, yetmedi yakıldı
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
O BÖLGEYİ TEKRAR UYARDI
Osman Bektaş: 'Deprem olmaz' denilen yer değil!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi yeni gerilimler peşinde
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
İTİRAF GİBİ SÖZLER!
'Amerikalılar da bıktı' diyerek isyan etti
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
BİR GOLCÜDEN FAZLASI
Takımın birçok eksiğini tek başına kapatıyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kulak memesindeki Frank çizgisi neyin belirtisi? Kalp sağlığını ele veren işaret!
Kulak memesindeki Frank çizgisi neyin belirtisi? Kalp sağlığını ele veren işaret!
Kaydet
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor! Faizsiz modele büyük ilgi
Ev alacakların finansman tercihi değişiyor! Faizsiz modele büyük ilgi
Kaydet
Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait? Silivri'deki gemi kazasında son durum
Tuğberk İmamoğlu gemisi kime ait?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.