Adana'da daha önce 1,5 milyon liralık altın ile 6 milyon liralık çek çaldıkları eve yeniden girmeye çalışan iki kadın şüpheli, ev sahiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanacağını anlayınca sara nöbeti taklidi yapan zanlılardan birinin 80, diğerinin ise 20 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Üzerlerinde kapı açma aparatlarıyla suçüstü yakalanan her iki hırsızlık şüphelisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 3 ay önce girdikleri evden 1.5 milyon değerinde altın, 6 milyon liralık çek çaldıkları öne sürülen iki kadın aynı eve ikinci kez gelince bu kez ev sahipleri tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Hırsız kadınlardan biri sara nöbeti numarası yaparak kurtulmaya çalıştı. Şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesinde, iddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26) isimli 2 kadın, Güneş Buket Kılavuz ve Fatma Kılavuz'un evinin kapısını zorlamaya başladı. Durumu fark eden ev sahiplerinin gelmesi üzerine kadınlar kaçtı.

Milyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti

SARA NÖBETİ GEÇİRME TAKLİDİ YAPTI

Ev sahipleri ve mahalle sakinleri tarafından takip edilen 2 şüpheli, bir süre sonra yakalandı. Bu sırada şüphelilerden Yeter U., kendisini yere atarak çırpınmaya başladı. Diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyerek ambulans çağrılmasını istedi. Ancak ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

BİRİNİN 80, DİĞERİNİN 20 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan "maymuncuk" olarak tabir edilen 3 ayrı aparat ele geçirildi. Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Milyonluk vurgun yetmedi! Aynı eve ikinci kez girdiler, suç kayıtları pes dedirtti

Yaşananları anlatan Maşallah Kılavuz, şüphelilerin yakalandıktan sonra birinin yere yattığını belirterek, "Bir tanesi kendini yere attı. Diğeri de 'Ambulans çağırın, sara hastalığı var' diye bağırmaya başladı. Bize göre yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptı. Bir süre sonra kendine geldi." dedi.

AYNI EVE 3 AY ÖNCE GİRİP VURGUN YAPMIŞLAR

Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce de evlerine girdiklerini ve 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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