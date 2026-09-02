Akın Gürlek’ten yolsuzluk ve terör mesajı: Kim yaparsa yapsın karşılıksız kalmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı Açılış Programı’nda önemli mesajlar verdi. Kamu gücünü kişisel ya da örgütsel menfaat için kullananlara karşı yolsuzlukla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek, “Milletimizin ortak kaynaklarını hedef alan hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması hukuk devletinin gereğidir” dedi. Gürlek, terörün de Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da düzenlenen 2026-2027 Adli Yılı Açılış Programı’nda yargı reformlarından yolsuzlukla mücadeleye, faili meçhul dosyalardan “Terörsüz Türkiye” sürecine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, yeni adli yılda adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve güvenilir hale getirilmesinin yanı sıra kamu düzenini ve vatandaşların devlete olan güvenini zedeleyen suçlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

“KİM TARAFINDAN İŞLENDİĞİNE BAKILMAKSIZIN”

Konuşmasında yolsuzlukla mücadeleye geniş yer ayıran Gürlek, kamu gücünü veya kendisine verilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat amacıyla kullananlara karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.

Yolsuzluk iddialarının “kim tarafından gerçekleştirildiğine bakılmaksızın” somut deliller temelinde ele alınmasının önemine dikkat çeken Gürlek, milletin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hukuka aykırılıkların karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti.

Gürlek, bununla birlikte suçluluğu kesinleşene kadar herkes için masumiyet karinesinin korunmasının da adaletin temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

“DEVLETİN GÜCÜ HUKUK İÇİNDE KALABİLMESİNDEN GELİR”

Adalet Bakanı Gürlek, en ağır suçlarla mücadele edilirken dahi hukuk sınırları içinde kalınması gerektiğini ifade etti.

“Devletimizin gücü en ağır suçlarla mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır” diyen Gürlek, hukuk devletinin bu yönünün hem vatandaşların güveni hem de kamu düzeninin korunması açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Gürlek, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası değil, Türkiye’nin geleceğine ilişkin stratejik bir hedef olduğunu belirtti.

Terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkarılması halinde ülkenin kalkınma, ekonomi ve toplumsal refah başlıklarına daha güçlü biçimde odaklanacağını ifade eden Gürlek, terörle mücadelede hukuk devleti ilkelerinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Toplumsal huzuru bozmayı ve provokasyonlarla milletin birlik ve beraberliğini zedelemeyi amaçlayan girişimlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKARILACAK”

Gürlek’in konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık faili meçhul suçlar oldu.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının geçmişte aydınlatılamayan dosyaları yeniden ele aldığını belirten Gürlek, yıllardır çözülemeyen olayların yeni delil ve teknolojik imkanlarla yeniden incelendiğini söyledi.

Gürlek, kamu vicdanında açık kalan dosyaların aydınlatılması konusunda kararlılık mesajı vererek, “Maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YARGININ GÜCÜ BAĞIMSIZLIĞINDAN GELİR”

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına da vurgu yapan Gürlek, hakimlerin kanuna, hukuka ve dosyadaki delillere göre karar verdiğini belirtti.

Gürlek, “Yargının gücü bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Adalet hizmetlerinin yalnızca kanun değişiklikleriyle değil, yargının günlük işleyişinin hızlandırılması, personel ve teknik altyapının güçlendirilmesiyle de geliştirileceğini ifade etti.

AVUKATLARA MESAJ

Savunma makamının adil yargılanmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Gürlek, avukatların yargının vazgeçilmez paydaşları arasında bulunduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş koşullarda yürütülebilmesi için meslek örgütleriyle istişarelerin sürdürüleceğini kaydeden Gürlek, mesleğin sağladığı güveni kötüye kullanan kişilerin ise bütün avukatlık camiasına zarar verdiğini ifade etti.

“ADALETİN YÜZYILI BİR SLOGAN DEĞİL”

Gürlek, konuşmasının sonunda “Adaletin Yüzyılı” hedefinin yalnızca bir söylem olmadığını belirterek vatandaşların hakkına zamanında ulaştığı, yargılamaların makul sürede tamamlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı bir adalet sistemi hedeflediklerini söyledi.

“Güçlü yargı, güçlü hukuk; güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır” diyen Gürlek, 2026-2027 adli yılının Türkiye ve hukuk camiası için hayırlı olmasını diledi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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