Bir golcüden fazlası! Takımın birçok eksiğini tek başına kapatıyor

Sırp yıldızın Çorum maçındaki görüntüsü, Beşiktaş’ın bir golcünün yanı sıra yeni bir lider de kazandığını gösterdi.

Çorum FK maçında üç kez fileleri havalandırarak Beşiktaş’taki ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, kısa sürede siyah beyazlı taraftarların gönlünü fethetti. Sırp golcü, yalnızca sergilediği etkili performansla değil, saha içindeki mücadeleci ve lider karakteriyle de dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşma boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan Vlahovic, attığı gollerle takımına önemli bir katkı sağladı.

Ancak yıldız futbolcunun performansı bununla sınırlı kalmadı. Rakip oyuncularla yaşanan tartışmalarda takım arkadaşlarının yanında duran Sırp golcü, gerektiğinde arkadaşlarını koruyarak sahadaki ağırlığını hissettirdi.

KOMPLE YILDIZ

Hakemlerle de sık sık pozisyonlar hakkında diyalog kuran Vlahovic, Beşiktaş’ın hakkını savunmaktan geri durmadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken golcü, hücumdaki görevlerinin yanı sıra savunmaya da destek verdi. Zaman zaman bek oyuncularının kademesine giren Vlahovic, takım savunmasına katkı sunarak ne kadar komple bir futbolcu olduğunu gösterdi.

Saha içinde sergilediği bu tavır, deneyimli futbolcunun yalnızca gol atan bir santrfor olmadığını ortaya koydu. Takım arkadaşlarına güven veren, mücadeleden kaçmayan ve kritik anlarda sorumluluk alan Vlahovic, adeta bir kaptan ve lider gibi Beşiktaş’a öncülük etti.

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