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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe: Yarım düzine gol sonrası derbi mesaisi başladı

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Çorum FK engelini 6-2'lik sklorla rahat geçen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Çorum FK karşılaşmasında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise U19 Takımı ile 15’er dakikalık 4 devreden antrenman maçı oynadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.
Başlık ResmiBeşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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