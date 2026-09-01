Orkun Kökçü'den Dusan Vlahovic'e jest: Tezahüratlara kayıtsız kalmadı

Beşiktaş takım kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 6-2 gibi çok farklı bir skorla galip geldikleri Çorum FK karşılaşmasında Dusan Vlahovic'e jest yaptı. Sırp yıldız, Dolmabahçe'deki maçta hat-trick'le tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların kaptanı ve penaltıcısı Orkun Kökçü, müsabakanın 43'ünvü dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçmeyerek, Sırp futbolcuyu penaltı noktasına gönderdi.

Dusan Vlahovic, 71'inci dakikada yerini Hyeon-gyu Oh'a bıraktı.

Hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı sonrası tribünlerden Dusan Vlahovic ismi yükselirken; Orkun Kökçü de bu duruma kayıtsız kalmayarak, meşin yuvarlağı takım arkadaşına teslim etti.

Penaltı atışında kaleci Marcos Felipe'yi mağlup eden Vlahovic, Tüpraş Stadyumu'ndaki mücabakayı 3 golle tamamladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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