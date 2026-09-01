Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Adalet Bakanı duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı, pilot 3 ilde devreye giriyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Adalet Bakanı duyurdu: 135 Alo Adalet Hattı, pilot 3 ilde devreye giriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "135 Alo Adalet Hattı"nı hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Gürlek, "Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek." ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı’nın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla "135 Alo Adalet Hattı"nın hayata geçirileceğini açıkladı.

PİLOT 3 İLDE BAŞLADI

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti. Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı’nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kritik davalar peş peşe görülecek! Yeni adli yıl bugün başlıyor
GÜNDEM

Kritik davalar peş peşe görülecek! Yeni adli yıl bugün başlıyor

Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti.

Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı’nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
TOGG'DA ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
TOGG'DA ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YUNAN ŞÜPHESİ!
YUNAN ŞÜPHESİ!
Sahipleri Türk mühendisleri dinlememiş
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Fiyat gece yarısı değişti
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
PARAYI ALDI, TANITMADI!
PARAYI ALDI, TANITMADI!
Vedat Milor hakkında olay iddia
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
'150 BİN TL' DETAYI
'150 BİN TL' DETAYI
Milli antrenör cinayetinde yeni detaylar!
TÜM İHTİMALLER MASADA
TÜM İHTİMALLER MASADA
Tarihte ilk olan deniz faciası sabotaj mı?
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
Yuva kurmak için aldığı evde dolandırıcılık şoku
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
DESTEK VE HEDEF FİYAT GELDİ!
Altındaki düşüş alım fırsatı mı?
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
TEŞHİR OYUNUNA AĞIR FATURA
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
TIR DORSESİNE SAKLANMIŞ!
Arif Kocabıyık yurt dışına kaçarken yakalandı
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
O ŞAHIS GÖZALTINDA!
"Kafalarını keseceğim" dedi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
TIMES MEYDANI'NDA SALDIRI!
Saldırgan ile 1 mağdur hayatını kaybetti
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
BİZİMLE BOY ÖLÇÜŞEMEZSİNİZ
Ateş olsa cirmi kadar yer yakar!
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR
Mekke İttifakı ve Türk dünyası hattında yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar! 150 bin için canından olmuş
Milli antrenör Funda Bakış cinayetinde yeni detaylar!
Kaydet
21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
Kaydet
Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Her zamanki gibi konsantre olacağız
Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.