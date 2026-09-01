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Yaşam

21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”

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21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
Fotoğraf Başlığı PROFESYONEL FİTNESS VE VÜCUT GELİŞTİRME ANTRENÖRÜ ALİM ESER, 21 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ ARICILIK MESLEĞİNDE YÜKSEK RAKIMLARDA, KİMYASAL ÜRÜNLERDEN UZAK, ORGANİK BAL ÜRETİYOR (DURSUN MURAT AYDIN/ERZURUM-İHA)Erzurumun Şenkaya ilçesi Doğan Köy Mahallesinde yaşayan profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü Alim Eser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleğinde yüksek rakımlarda, kimyasal ürünlerden uzak, organik bal üretiyor.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapan Alim Eser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık mesleğini zorlu arazi şartlarına rağmen devam ettiriyor. Yüksek rakımlarda 440 kovanla kimyasal ürünlerden uzak üretim yapan Eser, doğal bal üretimi için verdiği mücadeleyi “Hayatım Survivor kadar zor” sözleriyle anlattı.

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Profesyonel sporculuğunun yanı sıra arıcılıkla da uğraşan Alim Eser, zorlu arazi şartlarında 440 arı kovanının bakımını tek başına yapıyor. Arıcılığın büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Eser, yaptığı işin zorluklarını "Hayatım survivor kadar zor" sözleriyle ifade etti.

21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
Başlık Resmi21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİLİĞE ADAYIM"

Ürettiği balların analizlerini yaptırdığını belirten Alim Eser, elde edilen sonuçların balının kalitesini ortaya koyduğunu ve ürettiği organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu söyledi. Piyasada çok sayıda sahte ve şeker katkılı bal bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere bal alırken güvendikleri ve üretimini bildikleri arıcılardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.

21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
Başlık Resmi21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”

“ORGANİK ÜRETİM DESTEKLENMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na da çağrıda bulunan Eser, arıcılıkta arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savundu. Eser, "Arıcılığını doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”
Başlık Resmi21 yıldır aynı işte, 440 kovanın bakımını tek başına üstleniyor! “Hayatım Survivor kadar zor”

SÜTLAÇ, HOŞAF VE AŞUREDE KULLANIYOR

Bir sporcu olarak doğal ve organik beslenmeye önem verdiğini belirten Eser, ürettiği kırmızı ve açık renkli balların yalnızca kahvaltıda değil, sütlaç, hoşaf ve aşure gibi farklı yiyeceklerde de kullanılabileceğini söyledi. "Şekere hayır" mesajı veren Eser son olarak, "İşini hakkıyla yapan, alın teri döken herkese selam ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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