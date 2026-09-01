Mersin'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı! O anlar kamerada

Kaydet

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yol çalışması nedeniyle tek şeridin kullanıldığı bulvarda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir galeriye daldı. Gece saatlerinde meydana gelen ve hızla gelen aracın dükkanın camını kırarak içeri girdiği o korkutucu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; şans eseri içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi, araçtaki 3 kişiden 1'i ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası