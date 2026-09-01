Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı! O anlar kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaydet

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yol çalışması nedeniyle tek şeridin kullanıldığı bulvarda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir galeriye daldı. Gece saatlerinde meydana gelen ve hızla gelen aracın dükkanın camını kırarak içeri girdiği o korkutucu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; şans eseri içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi, araçtaki 3 kişiden 1'i ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
"ÜÇ MÜSLÜMAN GÜÇ BİR ARADA"
Kritik anlaşma İsrail ve Yunanistan'ın uykularını kaçırdı
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YÜREK YAKAN DETAY!
YÜREK YAKAN DETAY!
Kayıp gencin fedakarlığı ortaya çıktı
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
"ANNESİNDEN PARA ÇALIYORDU"
Tuğyan’ın eski nişanlısı tek tek anlattı
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
'TRANSFERDE TEK ENGEL VAR'
Suudiler, Galatasaray’ın anlaştığı Yusuf’u anlattı
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
KAYIPLAR İÇİN SON UMUT
514 metre derine inip, 20 kişiyi arayacak
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
MİLYONLAR HAVAYA UÇTU
Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
BORSANIN YENİSİ ZİRVEDE!
Hisselerdeki prim, ağustosta %300’e dayandı
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
YEDEK DEĞİL ÇİLEK!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
TARLADA 10, MARKETTE 85 LİRA!
Aradaki fark kimin cebine gidiyor?
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
YANLIŞ YAKITA EMSAL KARAR!
Yargıtay'dan ana firma da sorumlu kararı
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
PEZEŞKİYAN’DAN NOKTA ATIŞI
Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi!
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
GÖNLÜNDEKİ ASLAN’A GELDİ
F.Bahçe ve Trabzon'u reddetti, G.Saray'ı seçti
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
3 KOVANDAN DEVASA İŞLETMEYE
Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Fiyat gece yarısı değişti
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
DEPREMZEDEYE İKİNCİ YIKIM!
Yuva kurmak için aldığı evde dolandırıcılık şoku
KONKORDATO İLAN ETTİ!
KONKORDATO İLAN ETTİ!
36 yıllık ünlü mutfak markası iflasın eşiğinde
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ağustosun şampiyonu şaşırtmadı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
Ağustosun şampiyonu şaşırtmadı! Hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
Kaydet
Güllü soruşturmasında perde aralanıyor! Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu
Tuğyan’ın eski nişanlısı sessizliğini bozdu: Annesinden para çalıyordu
Kaydet
Motosikletliler için yeni eylem planı! 4 ayağı var, 28 kurumla işbirliği yapıldı
Motosikletliler için yeni eylem planı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.