Bandırma'da pes dedirten görüntüler! Şehirlerarası yolcu otobüsü ters yönden yola çıktı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün ters yöne girerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşatan ve yolda kısa süreli yoğunluğa neden olan bu akılalmaz kural ihlaline büyük tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere seslenerek bölgedeki kameraların incelenmesini ve kural tanımaz sürücü hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bandırma Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBandırma

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