Yanlış yakıtta emsal karar! Yargıtay noktayı koydu: Zarardan ana dağıtıcı da sorumlu olacak

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Aracına yanlış yakıt konulan bir vatandaşın dosyasını inceleyen mahkeme, yanlış yakıt konulmasından yakıt istasyonuyla beraber ana dağıtıcıyı da sorumlu tuttu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, araç sahiplerinin çokça yaşadığı, depoya yanlış yakın konulmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar için kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, İzmir'de bir akaryakıt istasyonunun depoya yanlış yakıt doldurmasının sonrasında başlayan yasal anlaşmazlığı inceledi.

Dava dosyasına göre, 2022 senesinde otomobil sahibi yanlış yakıt konulması sonrasında İzmir'de yasal haklarını aramaya başladı. Sürücü, aracında 59 bin liralık tamir zararı oluştuğunu iddia ederek dava açtı. Sürücü davayı kazandı fakat istasyona yakıt veren ana dağıtıcı firma, kararlara itiraz etti. Yerel mahkeme itirazı haklı buldu ve yanlış yakıttan ana dağıtıcıya değil istasyona yönelik dava açılması gerektiğine karar verdi.

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ADALAET BAKANLIĞI KARARI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Dosya Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına temyiz edilince, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı detaylı inceledi. Daire, Resmi Gazete'de 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan kararına göre, yerel mahkemenin kararını hatalı buldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin kararına göre, ayıplı hizmetten bayi kadar ana dağıtıcı da sorumlu. Tüketici haklarıyla alakalı yasaya gönderme yapan Daire, “Davacının ve bayinin ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ortak sorumlu olduğu” kararına vardı, yerel mahkemenin kararını bozdu ve temyiz talebini haklı buldu.

Karar, yanlış yakıt gibi problemler sebebiyle zarara uğrayan sürücülerin hem istasyonu hem de bu istasyona yakıt sağlayan ana dağıtıcıyı sorumlu tutacağı manasına geliyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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