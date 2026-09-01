Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler'i karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerin gündeminde. Sezon fikstürünün açıklanmasının ardından iki takımın İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve hangi haftaya denk geldiği merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Fikstürde yer alan mücadele öncesinde maçın tarihi, haftası ve program bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.
GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Amedspor maçı, TFF'nin 2026-2027 Süper Lig fikstürüne göre 8 Kasım 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmada ev sahibi taraf Galatasaray olacak. Fikstürde 8 Kasım tarihi yer alırken karşılaşmanın başlama saati henüz açıklanmadı. Maçın kesin saatinin TFF tarafından ilerleyen haftalarda ilan edilecek ayrıntılı müsabaka programıyla netleşmesi bekleniyor.
Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in bu sezon Süper Lig'e yükselmesinin ardından iki takım arasındaki dikkat çeken randevulardan biri olacak.
GALATASARAY-AMEDSPOR KAÇINCI HAFTA OYNANACAK?
Galatasaray-Amedspor karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. TFF'nin sezon fikstüründe 11. hafta programında yer alan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Böylece iki ekip 2026-2027 Süper Lig sezonundaki ilk lig karşılaşmalarını İstanbul'da oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimini 9 Temmuz'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirmişti. Sezonun genel eşleşmeleri bu çekimle belirlenirken Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki ilk karşılaşma da Galatasaray'ın ev sahipliğinde fikstüre yerleşti. Maçın günü ve özellikle başlama saati konusunda ilerleyen süreçte TFF'nin yapacağı program duyurularının takip edilmesi gerekiyor.
2026-2027 AMEDSPOR SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
1. Hafta: Amedspor - Erzurumspor FK
2. Hafta: Kocaelispor - Amedspor
3. Hafta: Amedspor - Trabzonspor
4. Hafta: Kasımpaşa - Amedspor
5. Hafta: Amedspor - Başakşehir FK
6. Hafta: Amedspor - Beşiktaş
7. Hafta: Gençlerbirliği - Amedspor
8. Hafta: Amedspor - Konyaspor
9. Hafta: Samsunspor - Amedspor
10. Hafta: Amedspor - Eyüpspor
11. Hafta: Galatasaray - Amedspor
12. Hafta: Amedspor - Çaykur Rizespor
13. Hafta: Gaziantep FK - Amedspor
14. Hafta: Amedspor - Alanyaspor
15. Hafta: Çorum FK - Amedspor
16. Hafta: Amedspor - Göztepe
17. Hafta: Fenerbahçe - Amedspor
2026-2027 GALATASARAY SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
1. Hafta: Galatasaray - Çorum FK
2. Hafta: Erzurumspor - Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Göztepe
4. Hafta: Başakşehir - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Kocaelispor
6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
8. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
10. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray -Amed S.F.
12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Rizespor
15. Hafta: Eyüpspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
17. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray