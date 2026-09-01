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Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü

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Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Fotoğraf Başlığı Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler'i karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverlerin gündeminde. Sezon fikstürünün açıklanmasının ardından iki takımın İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve hangi haftaya denk geldiği merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman?

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Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Fikstürde yer alan mücadele öncesinde maçın tarihi, haftası ve program bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Amedspor maçı, TFF'nin 2026-2027 Süper Lig fikstürüne göre 8 Kasım 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmada ev sahibi taraf Galatasaray olacak. Fikstürde 8 Kasım tarihi yer alırken karşılaşmanın başlama saati henüz açıklanmadı. Maçın kesin saatinin TFF tarafından ilerleyen haftalarda ilan edilecek ayrıntılı müsabaka programıyla netleşmesi bekleniyor.

Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetler'in bu sezon Süper Lig'e yükselmesinin ardından iki takım arasındaki dikkat çeken randevulardan biri olacak.

Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Başlık ResmiGalatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü

GALATASARAY-AMEDSPOR KAÇINCI HAFTA OYNANACAK?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. TFF'nin sezon fikstüründe 11. hafta programında yer alan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Böylece iki ekip 2026-2027 Süper Lig sezonundaki ilk lig karşılaşmalarını İstanbul'da oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimini 9 Temmuz'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirmişti. Sezonun genel eşleşmeleri bu çekimle belirlenirken Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki ilk karşılaşma da Galatasaray'ın ev sahipliğinde fikstüre yerleşti. Maçın günü ve özellikle başlama saati konusunda ilerleyen süreçte TFF'nin yapacağı program duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü
Başlık ResmiGalatasaray-Amedspor maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak? 2026-2027 Süper Lig fikstürü

2026-2027 AMEDSPOR SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

1. Hafta: Amedspor - Erzurumspor FK

2. Hafta: Kocaelispor - Amedspor

3. Hafta: Amedspor - Trabzonspor

4. Hafta: Kasımpaşa - Amedspor

5. Hafta: Amedspor - Başakşehir FK

6. Hafta: Amedspor - Beşiktaş

7. Hafta: Gençlerbirliği - Amedspor

8. Hafta: Amedspor - Konyaspor

9. Hafta: Samsunspor - Amedspor

10. Hafta: Amedspor - Eyüpspor

11. Hafta: Galatasaray - Amedspor

12. Hafta: Amedspor - Çaykur Rizespor

13. Hafta: Gaziantep FK - Amedspor

14. Hafta: Amedspor - Alanyaspor

15. Hafta: Çorum FK - Amedspor

16. Hafta: Amedspor - Göztepe

17. Hafta: Fenerbahçe - Amedspor

2026-2027 GALATASARAY SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

1. Hafta: Galatasaray - Çorum FK

2. Hafta: Erzurumspor - Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Göztepe

4. Hafta: Başakşehir - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Kocaelispor

6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

10. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray -Amed S.F.

12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

14. Hafta: Galatasaray - Rizespor

15. Hafta: Eyüpspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

17. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

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Editör : İREM ÖZCAN
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