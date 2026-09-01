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Dünya

ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

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ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok" ifadelerini kullandı. İran’da şu anda yönetimin kimde olduğu şeklinde bir soruya ise Trump "Onlar da bilmiyor. Bence liderlerinin kim olduğunu bilmiyorlar. Radikaller var ancak askeri bakımdan büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler" cevabını verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da sağlık hizmetlerinin ücretlerinin düşürülmesine ilişkin bir duyuru sırasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İran’a yönelik saldırıların yeniden başlamasının sınırlı bir harekat mı yoksa savaşa dönüş mü olacağı yönünde bir soru alan Trump, "Oldukça sınırlı bir harekat. İran, başarısız olmuş bir devlet, enflasyonları yüzde 350 ve para birimleri işlevini yitirmiş durumda. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar. Donanmaları ve hava kuvvetleri ortadan kalktı. Gözetleme sistemlerinin neredeyse tamamı imha edildi" diye konuştu.

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Trump, "Bu, onları vurmayacağımız manasına gelmiyor. Ne olacak göreceğiz. Ancak Hürmüz Boğazı’nı çok iyi bir duruma getirdik. Çok sayıda gemiyi geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi dün gece donanmanın yardımıyla geçiş sağladık. Gecede ortalama 30 gemi geçiriyoruz. Bu çok büyük bir sayı ve çok miktarda petrol taşınıyor. Petrol fiyatlarının aşırı yükselmemiş olmasının nedeni bu" dedi.

ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu
Başlık ResmiABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

"LİDERLERİNİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

İran’da şu anda yönetimin kimde olduğu şeklinde bir soruya Trump, "Onlar da bilmiyor. Bence liderlerinin kim olduğunu bilmiyorlar. Radikaller var ancak askeri bakımdan büyük ölçüde etkisiz hale getirildiler. Orduları eskisinin yalnızca küçük bir bölümünden ibaret. Gerçekten kimin lider olduğunu bildiklerini sanmıyorum" cevabını verdi.

FED Başkanı Kevin Warsh’ın Cuma günü faiz artırmayı değerlendirebileceği sinyalini verdiğini ve bu konuda kendisiyle konuşup konuşmadığı sorusuna Trump şu cevabı verdi:

"Kendisine büyük saygı duyuyorum. Yapılması gerekeni yapacaktır. Ancak faiz oranlarımızın çok yüksek olduğu düşüncesindeyim. Ekonomimiz iyi giderken faizleri yükseltmeleri gerekmiyor. Düşürmeleri gerekir. Çünkü iyi durumda olduğumuzda kredi güvenilirliğimiz artar. Borçlu taraf olarak daha güvenilir olduğunuzda faiz artırılmaz, düşürülür"

HEGSETH’İN BAŞKAN ADAYLIĞINA AÇIK KAPI

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 2028’de başkanlığa aday olmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlere yorumu sorulan Trump, "Harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ancak bunu konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

Venezuela ile petrol anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Dünyanın en güçlü ve en zengin şirketleri Venezuela’ya giriyor. Daha önce muazzam bir değer atıl durumda bekliyordu. Şimdi, o petrolü çıkaracağız. Petrolün tamamı işlenmek üzere ABD’ye gelecek. Tesislerimiz ve rafinelerimiz, Venezuela’nın ağır petrolünü işlemek üzere tasarlandı. Ağır petrol, kötü bir şey değil. Örneğin asfalt ve yol yapımı için kullanılır. Daha önce hiç kimsenin duymadığı türden bir anlaşma yaptık. Belki de tarihin en büyük anlaşmasıdır. Şimdiden savaşın maliyetini kat kat çıkardık" dedi.

Venezuela ile varılan petrol anlaşmasının Amerikan halkının hayatları üzerinde muazzam bir etkisi olacağını da söyleyen Trump, İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu
Başlık ResmiABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

"İRAN İLE SAVAŞMAK ZORUNDAYDIM"

İran ile savaşın bir mecburiyet nedeniyle yapıldığını söyleyen Trump, "Yapmak zorundaydım. Yapmasaydım, şehirlerimize saldıracak, İsrail’i ve Orta Doğu’yu yok edeceklerdi. Eğilimleri buydu." ifadelerini kullandı.

Venezuela ile anlaşma sonrasında petrolün piyasaya ulaşmasının ne kadar süreceği sorusuna Trump, "Zaman alabilir ama hızlı ilerleyecek. Böyle bir şeyin asla olmayacağını söylüyorlardı. Rusya ve Çin oradaydı. Artık yoklar. Orada kim var biliyor musunuz? ABD" karşılığını verdi. Trump, "Petrol mümkün olan en hızlı biçimde çıkarılacak. Bu petrolün bir bölümüyle stratejik rezervleri doldurmak istiyorum. Bunu çok hızlı yapacağız" dedi.

NÜKLEER SİLAH KULLANILACAK MI?

Trump, İran’a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin elenip elenmediği sorusuna ise cevaben "Normalde bunu asla söylemezdim ama cevap evet. İran’a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok. Aslında bu çok saçma bir soru. Askeri bakımdan tamamen mağlup edilmiş durumdalar. Onları yendikten sonra bir de nükleer silah mı kullanalım?" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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