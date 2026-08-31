Trabzonspor, Amedspor deplasmanında

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Amed Sportif Faaliyetler ile ilk resmi maçına çıkıyor. Bordo mavililer ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti. Diyarbakır temsilcisi ise sezona sahasında 3-0'lık Erzurumspor galibiyetiyle başlarken ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor'u ağırlayan Besnik Hasi'nin çalıştırdığı Amed Sportif Faaliyetler, rakibiyle ilk kez A takım düzeyinde kozlarını paylaşıyor.

İLK DEVRE OYNANIYOR

AMEDSPOR 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Bates, Dellova, Umut, Gökhan, Raveleson, Saba, Sor, Ballet, Diagne.

Trabzonspor: Onana, Cabral, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Sezona sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi.

Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki ikinci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak.

TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak.

Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.

Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

AMED SPORTİF FAALİYETLER SAHASINDA 2'DE 2 PEŞİNDE

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ

Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti.

Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.

Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi.

Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

Diagne'nin Trabzonspor'a karşı gol katkısı dikkati çekiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarındaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında 2 gol attı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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