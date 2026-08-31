Beşiktaş'ın konuğu Çorum FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Müsabakanın kritik dakikalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Uğur Uçar'ın çalıştırdığı Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 21.30'da başladı. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

İLK YARI OYNANIYOR

BEŞİKTAŞ 0-0 ÇORUM FK

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Andrei, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

YENİ TRANSFERLER POKU VE MİRETTİ FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

ÇORUM FK İLE İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakkı elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlı takımın lig tarihinde karşılaştığı 77. takım olacak.

Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 3. haftada da İstanbul ekibi olan Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ, SON İKİ MAÇTA GOL ATAMADI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attı.

Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris ağlarını havalandıramayan siyah-beyazlılar, Çorum FK karşısında bu serisini sonlandırmaya çalışacak.​​​​​​

RIDVAN YILMAZ, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA "DALYA" PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

25 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen Rıdvan Yılmaz, "dalya" demek için Çorum FK karşısında teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.

Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde maça başlamış ve süre almamıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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