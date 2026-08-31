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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması

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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Mavi Vatan açıklaması
Fotoğraf Başlığı Yunanistan Dışişleri Bakanından Mavi Vatan açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerden Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı projesine ve "Mavi Vatan" tartışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Parapolitika'ya verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülkenin temel konularda farklı tutumlara sahip olduğunu söyleyen Yerapetritis, Atina Bildirgesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler açısından önemini koruduğunu ifade etti.

Yerapetritis'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ATİNA BİLDİRGESİ DİYALOG İÇİN ÇERÇEVE OLUŞTURUYOR"

"Atina Bildirgesi, yapılandırılmış diyalog için bir çerçeve oluşturmaya devam ediyor. Amacımız, gerilimlerin krize dönüşmesini önlemek. Son yıllarda ihlaller önemli ölçüde azaldı. Yunanistan uluslararası ittifaklarını ve diplomatik varlığını güçlendirdi. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirdik ve ülkenin ekonomik durumu iyileşti. Tüm bunlar, Türkiye ile ilişkilere farklı bir konumdan yaklaşmamızı sağlıyor."

"TÜRKİYE İLE DİYALOG GERİ ADIM ANLAMINA GELMİYOR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Ankara ile görüşmelerin sürdürülmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye ile diyaloğu sürdürmek, tutumumuzdan geri adım attığımız anlamına gelmiyor. Diyalog, iki ülke arasındaki farklılıkları yönetmek ve yeni bir krizin önüne geçmek için gerekli."

ELEKTRİK KABLOSU İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Yerapetritis, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında planlanan elektrik bağlantı hattına ilişkin şunları söyledi:

"Projeyi yürüten şirketin takvimine göre kablo 2026 yılı içinde döşenebilir. Uluslararası hukuka göre proje için Türkiye'nin iznine ihtiyaç yok. İzin talep edilmeyecek."

"BİLDİRİMLER İZİN PROSEDÜRÜ ANLAMINA GELMİYOR"

Projede görev alacak gemilerin hareketleri ve yapılacak bildirimlere ilişkin konuşan Yerapetritis, şu ifadeleri kullandı:

"Gemilerin hareketlerine ilişkin yapılacak bildirimler seyir güvenliğiyle ilgili. Bunlar bir izin prosedürü anlamına gelmiyor. Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa, projenin önemi ve nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahip."

"MAVİ VATAN İÇİN NET BİR TAKVİM VE BİLİNEN BİR İÇERİK YOK"

Yerapetritis, Türkiye'nin "Mavi Vatan" yaklaşımına ilişkin ise "Şu anda net bir zaman çizelgesi veya bilinen bir içerik yok. Yunanistan, ilgili Avrupa ve uluslararası kuruluşları konuyla ilgili bilgilendirdi. Böyle bir Türk yasama girişimi tek başına uluslararası hukuk kapsamında hukuki sonuç doğuramaz." dedi.

"ARTIK SADECE GELİŞMELERE TEPKİ VEREN BİR POLİTİKA İZLEMİYORUZ"

Yunanistan'ın son yıllarda izlediği politikaya ilişkin Yerapetritis şu ifadeleri kullandı:

"Deniz alan planlaması, deniz çevre parkları ve savunma işbirliği gibi konularda daha aktif bir politika izliyoruz. Artık yalnızca gelişmelere tepki vermiyoruz, gündemi şekillendirmeyi hedefliyoruz."

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Türkiye ile ilişkilerde yaşanabilecek gelişmelere ilişkin Yerapetritis şöyle konuştu:

"En hafifinden en şiddetlisine kadar her türlü senaryoya her zaman hazırız. Ülkenin savunmasını güçlendirmeye ve uluslararası varlığımızı genişletmeye devam ediyoruz."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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