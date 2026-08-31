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Ekonomi

Bulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı

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Bulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı

Köfteci Yusuf'un yapmış olduğu kampanya gıda fiyatlarıyla ilgili yeni bir tartışmayı başlattı. Restoran zincirinin 1 kilo çiğ ürünlerin fiyatını 690 TL yapmasının ardından, dikkat çeken bir karşılaştırma yapıldı. Piyasada 1 kilo çiğköftenin 750 TL'den satılması, "Bulgur etten daha pahalı" yorumlarına neden oldu.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Son dönemde dışarıda yemek yemenin faturası bir hayli kabardı. Özellikle et yemeklerindeki yüksek fiyatlar vatandaşın cebini yakarken, artan gıda ve işletme maliyetleri restoranların menülerine de yansıyor. Dışarıda yemek yiyenler daha yüksek hesaplarla karşılaşırken, uygun fiyatlı olduğu düşünülen ürünlerde bile dikkat çeken rakamlar ortaya çıkıyor.

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1 KİLO ET 690 TL!

Sosyal medyada yemek fiyatlarıyla ilgili yapılan bir karşılaştırma da gündem oldu. 200'den fazla şubesiyle hizmet veren Köfteci Yusuf'un son kampanyası birçok kişinin dikkatini çekti. Ünlü restoran zinciri, 21-31 Ağustos tarihleri arasında köfte, burger köftesi, kuzu gerdan ve kuzu kolun kilogram fiyatında indirime gitti. Kampanya kapsamında ürünlerin 1 kilogramı çiğ olarak 690 TL'den satışa sunuldu.

Bulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
Başlık ResmiBulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı

1 KİLO ÇİĞKÖFTE 750 TL!

Birçok kişi Köfteci Yusuf'taki fiyatların uygunluğuna dikkat çekerken, yapılan bir kıyaslama gündem oldu. Köfteci Yusuf'un kampanyasındaki 1 kilogram köfte ile başka bir işletmede satılan 1 kilogram çiğköftenin fiyatı arasındaki fark dikkat çekti. Et içermeyen, bulgur ağırlıklı çiğköftenin kilogramının 750 TL'den satılması, sosyal medyada “Bulgur etten daha pahalı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı
Başlık ResmiBulgur etten daha pahalı! 1 kilo çiğköfte, 1 kilo köfteyi solladı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bazı kullanıcılar çiğköftedeki kâr marjını merak ederken, bazıları da Köfteci Yusuf'un söz konusu fiyatlara nasıl satış yapabildiğini sorguladı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • Dışarıdan yemek yiyenler kazıklanmaya devam.
  • 1 kilo çiğköftenin maliyeti taş patlasa 100 lira. Bu nasıl bir kâr?
  • Neredeyse besin değeri olmayan çiğköfte etten pahalı.
  • Köfteci Yusuf nasıl bu kadar ucuz olabiliyor?
  • Resmen kazık...
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