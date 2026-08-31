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16 yaşındaki çocuk tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı! İddia daha da korkunç

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Mersin'de karın ağrısı şikayetiyle acile gelen 16 yaşındaki genç kız, tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı. Gencin annesiyle acile giriş yaptığı anlar kameralara yansırken, çöpte bulunan bebek yoğun bakıma alındı. Tutuklanan genç kızın, kuzeniyle birliktelikten hamile kaldığı iddia edildi.

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Mersin’in Erdemli ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki H.E.Y., annesiyle acile giriş yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, acil serviste annesinin desteğiyle yürüyen H.E.Y.’nin bir süre sonra yere çömeldiği görüldü.

BEBEĞİ ÇÖPE ATIP GİTTİ

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre bir süre sonra tuvalete giden genç kız, iddiaya göre burada doğum yapıp yeni doğan kız çocuğunu tuvaletteki çöp kutusuna bıraktı. Şahıs acildeki yatağına dönerken temizlik görevlisi çöpte bebeği buldu. Bebek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

16 yaşındaki çocuk tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı! İddia daha da korkunç
Başlık Resmi16 yaşındaki çocuk tuvalette doğum yapıp bebeği çöpe attı! İddia daha da korkunç

MİDE BULANDIRAN İDDİA

Yaşanan korkunç olayın ardından polis ekipleri hastanenin güvenlik kameralarını izledi. H.E.Y. kısa sürede tespit edilirken, hamileliğin kuzeniyle yaşanan ilişki sonucu meydana geldiği yönünde iddialarda bulunduğu öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Olayla ilgili adli inceleme başlatılırken H.E.Y. “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlaması kapsamında tutuklandı, annesi ise serbest bırakıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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