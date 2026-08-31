Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkan'dan ilk açıklama

İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde kadınların mahrem görüntülerinin gizli kamera ile çekilip satılması infiale neden oldu. Soruşturmada 3 kişi tutuklanırken, cezaevine gönderilen işletme sahibi Fatma Özçalışkan'dan ilk açıklama geldi. Özçalışkan dikkat çeken iddialarda bulundu.

İstanbul Bakırköy'de Fatma Özçalışkan'a ait güzellik merkezinde gizli kamera ile kaydedilen görüntülerin Telegram'daki kanallarda parayla satıldığı ortaya çıkmıştı.

4 KADININ İFADESİYLE BAŞLADI

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 28 Ağustos tarihinde müracaatta bulunan 4 kadının, daha önce hizmet aldıkları Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde kendilerinden habersiz şekilde mahrem görüntülerinin kaydedildiği ve söz konusu görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında yayımlandığı yönündeki beyanları üzerine inceleme başlatılmıştı.

Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkandan ilk açıklama

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan incelemeler kapsamında söz konusu iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, gizli kamera düzeneği bulunan aktif 1 cihaz, daha önce iş yerinden söküldüğü belirlenen 6 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmada işletme sahibi Fatma Özçalışkan ve kamera ve alarm sistemlerini kuran şüpheli Emrah Selim Cansever tutuklandı.

Dün de görüntülerin satıldığı Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkandan ilk açıklama

FATMA ÖZÇALIŞKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Konu sosyal medyada gündem olurken gözlerin çevrildiği ve birçok ınfluencer'ın de arkadaşı olan Özçalışkan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Asıl mağdurun kendisi olduğunu belirten Özçalışkan, "Estetik- güzellik sektöründe yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren birisi olarak şu an haksız yere tutulduğum cezaevinden bu yazıyı yazıyorum. Bahse konu edilen işletmecisi olduğum estetik ve güzellik merkezimin (Dermatoloji kliniğinde) asılsız, gerçek dışı ve çirkin olaylarda adımın geçmesi kabul edilemez bir durumdur. Bugüne kader gerek kişiliğimle gerek yaptığım işle hiçbir olumsuz en ufak durumun içinde bile yer almadım" dedi.

Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkandan ilk açıklama

"KIZIM DAHİL YAKINLARIMIN MAHREMİNİ SERVİS EDECEK KADAR KÜÇÜLMEDİM"

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Özçalışkan, şöyle devam etti: "Bugün ise üstüme atılı bu çirkin iftirayı asla ve asla kabul etmiyorum. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması gibi özelliği ve güzelliği var. Bu konudaki sığındığım Rabbime inancım tamdır. Bu gerçek dışı, akıl almaz olayda başta kendimi, 17 yaşındaki canparem kızımı, kızım kadar yakınım olan yeğenim ve aynı yolda yürüdüğüm ekip arkadaşlarımı, ekmeğimi kazandığım kıymetli danışanlarımın mahrem görüntülerini servis edecek kadar ve kendi ekmek kapımı bitirecek kadar kafayı da yemedim, o kadar küçülmedim.

Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkandan ilk açıklama

"KİMSE ŞİKAYETÇİ OLAMAZKEN BEN OLDUM"

Üstüme atılan bu kara lekeyi öğrendiğim ilk günden itibaren gerek karakol gerek savcılık hiç kimse şikayetçi değilken ben bizzat şikayetçi oldum. Basında ve sosyal medyada dönen gerçek dışı 14.000 adet mahrem görüntünün hepsi benim merkezimde gizli kamera ile bilerek, isteyerek ve planlayarak gizli kamera ile kayıt altına alındığı ve polislerin merkeze geldiği an sanki bu 14.000 adet video görüntüsü şirkette el konulmuştur haberleri kabul edilmez. Bu haberle ilgili tüm şikayet haklarımı en başta canım dostum sevgili avukatım Pınar ÖZKAN gerekli tüm cezai ve hukuki şikayetlerini yapacaktır.

"GÖRÜNTÜLERİN İÇİNDE OTELLER VE MAĞAZA KABİNLERİ DE VAR"

Bahsi geçen 14.000 görselde evinde, yatak odasında gibi bir mahremde karı kocanın cinsel ilişkisini, masum bir annenin bebeğini emzirmesini mi, alışveriş mağazası soyunma kabinleri, oteller, farklı güzellik merkezleri, bütün ünlü markalarda ki kabinler aklınıza gelebilecek kısıtlı kişilerin bulunduğu özel alanlar dahil tümünden alınmış gizli kayıtları içermektedir.

Bu ünlü markalar ve büyük otel zincirleri, bu kadar kurumsal yapılar bu 14.000 görselin içerisinde hiç mi görmediler kendilerini.

Benim için bu kadar iğrenç ve korkunç olayda haberim dahi olmadan çekilen, iddiaya göre kayda alınıp satılan görüntüdeki mağdur şikayetiyle şu an bulunduğum durumdayım.

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"KAMERALARI BEN SÖKÜP POLİSE TESLİM ETTİM"

Mevcut olay öncesi yapmış olduğum karakol ve savcılık şikayetinde mağdur olarak ifadem alındı ve Sayın Savcı bey beni 1,5 saat dinledi. Bu şikayet ile görüntülerin kayda alınmış olabileceği ve o gizli düzeneği kurulmuş olabileceği hareket (hırsızlık) Pır - sensörlerini yerlerinden söktürdüm ve merkezimde aylardır muhafaza ettim. Polis memurları geldiğinde 28.08.2026'da kendi ve rızamla bu kutuları polislere teslim ettiğim tutanaklarda da sabittir. O tutanaklarla beraber merkezimde bulunan tüm laptop bilgisayarlar ve uzun zamandır kullandığım gerek şahsi gerek klinik mobil telefonları görevlilere bizzat elimle teslim ettim. Adalete güvenim sonsuzdur."

Gizli kamera skandalında dikkat çeken iddia! Güzellik merkezinin sahibi Fatma Özçalışkandan ilk açıklama

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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