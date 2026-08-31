Fiyat artışı durdu fakat talep devam ediyor: İkinci el araç pazarı 5 milyon barajını aştı

İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 7 ayında 5 milyon adetlik işlem hacmini geride bıraktı. Sektörün önde gelen isimleri yıl sonu için 9 milyona yakın pazar beklentileri açıklarken, pazarda yüksek satış hacimlerinin ardından normalleşme süreci öne çıktı.

Yılın ocak-temmuz döneminde 5 milyon adetlik satış seviyesini geride bırakan ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, ilk 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında gerileyerek 5 milyon 35 bin 390 adet olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise satışlar yıllık bazda yüzde 12,8 azalarak 732 bin 594 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Sektördeki son verileri değerlendiren 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yaşanan düşüşü bir talep kaybı olarak görmediklerini belirterek “Pazarda yıllık bazda yüzde 2,7 civarındaki gerilemeyi bir talep kaybından ziyade, olağanüstü yüksek satış hacimlerinin ardından yaşanan bir normalleşme olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Önümüzdeki dönemde finansmana erişimin, sıfır araç kampanyalarının, tüketici güveninin ve araç fiyatlarının enflasyon karşısındaki seyrinin belirleyici olacağına dikkati çeken Ülgür, pazarın yıl sonunda 8,5 ile 9 milyon adet aralığında bir hacimle tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Otomotiv sektörüne veri analizi, araç değerleme ve karar destek çözümleri sunan referans kuruluşlardan Cardata’nın İkinci El Araç Fiyat Endeksi, Aralık 2025’te 103,4 seviyesindeyken Haziran 2026’da 102,1’e geriledi. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarının yılın ilk yarısında nominal olarak yaklaşık yüzde 1,3 düştüğü anlamına geliyor. Aynı dönemde tüketici enflasyonunun yaklaşık yüzde 17,7 artmasıyla birlikte, ikinci el araçlarda altı aylık reel değer kaybı yüzde 16’yı aştı. Temmuz ayında ise fiyat endeksi 100,4 seviyesine kadar geriledi.

ELEKTRİKLİDE İKİNCİ EL DAHA HASSAS

Elektrikli araçlarda ise model yenileme hızının yüksek olması, batarya ve menzil teknolojisindeki hızlı gelişim ile sıfır kilometre araçlarda uygulanan kampanyalar, ikinci el değerlerini daha hassas hâle getiriyor. Özellikle aynı modellerin kısa süre içerisinde daha gelişmiş bir versiyonla yenilenmesi mevcut araçların değerini baskılayabiliyor.

Öte yandan sıfır kilometre elektrikli araçlarda dönemsel olarak uygulanan yüksek indirimler ve finansman avantajları, ikinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat makasını daraltırken bu durum, ikinci el elektrikli araç almak isteyen tüketici açısından fırsat oluşturuyor. Öte yandan mevcut aracını satmak isteyen kullanıcı açısından ise daha yüksek bir fiyat baskısı anlamına geliyor.

SERDIL GÖZELEKLİ: DÖRT OTOMOBİLDEN BİRİ SUV OLDU

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars raporuna göre pazar daralmasına rağmen SUV satışları ikinci elde artıyor. Sonuçları değerlendiren Şirket Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli “Gerek sıfır kilometre gerekse ikinci el otomobil satış verileri, SUV sınıfında yer alan modellerin tüketici tercihlerindeki ağırlığının giderek arttığına işaret ediyor. Üreticilerin SUV segmentine giderek daha fazla ağırlık vermesi, güçlü tüketici talebinin pazarda karşılık bulduğunu ve SUV’ların payının önümüzdeki dönemlerde de artabileceğini gösteriyor. Bunu mevcut satışlardan da rahatlıkla görebiliyoruz” dedi.

M. ALİ KARAKAŞ: YENİ SİSTEMLERLE GÜVEN ARTACAK

Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik, 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak. Ekspertiz hizmetlerine ilişkin yönetmelik ise hâlen taslak aşamasında bulunuyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, öngörülen merkezî kayıt ve karekod doğrulamasının tüketici güveni üzerindeki etkiye vurgu yaparak, sistemin araç bazında doğrulanabilir bir ekspertiz geçmişi oluşturacağını ve ikinci el araç piyasasında alıcı-satıcı arasındaki bilgi dengesizliğini ortadan kaldıracağını söyledi. Karakaş; “Bu, hem tüketici güveni hem de sektör açısından çok önemli bir kırılma noktası olacak” dedi.

Fiyat artışı durdu fakat talep devam ediyor: İkinci el araç pazarı 5 milyon barajını aştı

ORHAN ÜLGÜR: TASARRUF FİNANSMANLARI ARTTI

Sektördeki son verileri değerlendiren 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yaşanan düşüşü bir talep kaybı olarak görmediklerini belirterek “Pazarda yıllık bazda yüzde 2,7 civarındaki gerilemeyi bir talep kaybından ziyade, olağanüstü yüksek satış hacimlerinin ardından yaşanan bir normalleşme olarak değerlendiriyoruz. Yüksek faiz ve kredi erişiminde yaşanan kısıtlamalar tüketicileri alternatif fi nansman modellerine yöneltti. 2. Elde satılan her 4 araçtan 1’i bu yöntemle sahipleniliyor. Pazarda talep devam ediyor, yıl sonunda 8,5 ile 9 milyon adet aralığında bir hacimle tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜSAMETTİN YALÇIN: LÜKS SINIFTA BASKI DAHA YÜKSEK

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın açıklamasında fiyat hareketliliğinin pazarın tüm segmentlerinde aynı ölçüde gerçekleşmediğine dikkat çekerek “Erişilebilir fiyat seviyesindeki, yakıt tüketimi düşük, servis ağı yaygın ve ikinci elde güçlü talep gören modeller değerini daha iyi koruyor. Buna karşılık yüksek fiyatlı, premium segmentte yer alan, satış hızı düşük ve stok maliyeti yüksek araçlarda fiyat baskısı daha güçlü hissediliyor. Sıfır kilometre kampanyalarıyla doğrudan rekabet eden 1-3 yaşındaki ikinci el araçlar, sunulan nakit indirimleri, takas destekleri ve düşük faizli finansman seçenekleri ile yüksek baskı altında kalıyor” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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