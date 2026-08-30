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KKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti

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KKTC'nin Girne kenti açıklarında alabora olan gemiden kurtulan yolcular, "Tahliye için hazırlık yapılmadı, kendisini kurtaran kurtardı." diyerek yaşanan faciaya tepki gösterdi. Geminin 20 dakika içinde alabora olduğunu ifade eden yolcular, "Hiç hazırlık olmadı. Gemi battıktan sonra, 'hadi kaçıyoruz' dediler, herkes atladı gitti." ifadelerini kullandılar.

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Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiden kurtulan yolcular, yaşadıkları korku dolu saatleri anlattı.

"HİÇ HAZIRLIK OLMADI"

Gemiden kurtulan bir yolcu, "Tahliye için hazırlık yapılmadı, kendisini kurtaran kurtardı." diyerek yaşanan faciaya tepki gösterdi. Kurtulan yolculardan diğeri ise, "Hiç hazırlık olmadı. Gemi battıktan sonra, 'hadi kaçıyoruz' dediler, herkes atladı gitti." dedi.

KKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti
Başlık ResmiKKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti

"20 DAKİKA İÇİNDE BATTI"

Geminin yaklaşık 20 dakika içerisinde battığını söyleyen yolcu, "Geminin önü patlayınca yana devrildi, bu kez de camlar patladı. Sonrasında ise 20 dakika içinde battı." ifadelerini kullandı.

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"DÜN KASIRGA OLMUŞTU"

Yolculardan biri de, "Şirket görevlilerine söyledik: 'Dün kasırga oldu'. Bugün de gördüm, dalgalar kıyıya vuruyordu. Görevlilere, 'Bu gemiyi yollayacak mısınız?' dedim, 'Evet, yollayacağız' dediler." şeklinde konuştu.

KKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti
Başlık ResmiKKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti

"'GERİ DÖNÜN' DEDİK, DÖNMEDİLER"

Alabora olan gemideki yolculardan bazıları da, gemi görevlisine "Geri dönün" çağrısında bulunduklarını ancak görevlinin ise "dönmediğini" iddia etti.

KKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti
Başlık ResmiKKTC'de alabora olan gemiden kurtuldular, korku dolu saatleri anlattılar: Herkes atladı gitti

NE OLDU?

Öğle saatlerinde, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halinde olan bir katamaran tipi yolcu feribotu, Girne açıklarında baş kısmından su almaya başladı. İçerisinde 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu gemi, kısa sürede alabora oldu. Yaşanan olay sonrası Girne Limanı'ndaki ekipler ve sivil tekneler, alabora olan feribotun yanına gelerek arama-kurtarma çalışmasına başladı. Yolcuların kurtarılması için çalışmalar hala sürüyor.

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