Fenerbahçe, Amrabat ile yolların ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Sarı lacivertli formayla 45 maçta görev yapan 30 yaşındaki ön libero, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sarı lacivertliler, kadro planlamasında yer almayan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

FENERBAHÇE'DE 45 MAÇ

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan 2024 yılında kiralanan ve bir sezon sonra 12 milyon avroya bonservisi alınan 30 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Piyasa değeri 10 milyon avro olarak gösterilen Sofyan Amrabat, sarı lacivertlilerle çıktığı 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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