Bursa’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Talha Taner Kırca, gözyaşları arasında toprağa verildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü yeni kazanan talihsiz gencin tabutunu arkadaşları taşıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine giden Talha Taner Kırca motosikletin hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

Kaydını yaptırdığı üniversiteye gidemedi! Talha’nın tabutunu arkadaşları kaldırdı

Kazada ağır yaralanan Kırca, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaydını yaptırdığı üniversiteye gidemedi! Talha’nın tabutunu arkadaşları kaldırdı

ÜNİVERSİTE HAYALİ YARIM KALDI

Talha Taner Kırca’nın Turgut Alp Anadolu Lisesi’nden 2024 yılında mezun olduğu öğrenildi. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca geçen yıl tercih yapmayan Kırca’nın, bu yıl yeniden girdiği YKS’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.

Kaydını yaptırdığı üniversiteye gidemedi! Talha’nın tabutunu arkadaşları kaldırdı

ARKADAŞLARI TABUTUNU OMUZLADI

Talha Taner Kırca’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaydını yaptırdığı üniversiteye gidemedi! Talha’nın tabutunu arkadaşları kaldırdı

Cenaze töreninde Kırca’nın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, genç arkadaşları Talha’nın tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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