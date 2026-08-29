Yunan muhalefeti Miçotakis'e Türkiye'yi örnek gösterdi! "Erdoğan'dan ders al"

Yunan ana muhalefet partisi PASOK’un Savunma Politikaları Başkanı Michalis Katrinis, İtalya’dan alınacak Bergamini fırkateynleri üzerinden Miçotakis hükümetini yerden yere vurdu. Sadece dışarıdan alım yapmanın yeterli olmadığını belirten Katrinis, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı savunma sanayi anlaşmalarına dikkat çekerek Yunanistan’ın teknolojik ve endüstriyel bağımsızlık kazanması gerektiğini açıkladı.

Yunanistan ile İtalya arasında iki adet Bergamini sınıfı FREMM tipi fırkateynin satın alınmasına ilişkin anlaşmanın 8 Eylül’de Roma’da imzalanması beklenirken, ana muhalefetten hükümete "yerli üretim ve bilgi birikimi" eleştirisi geldi.

Bir radyo programında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan'ın ana muhalefet partisi PASOK milletvekili ve Ulusal Savunma Parlamento Komisyonu Başkanı Michalis Katrinis, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu ancak dış alımların tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Savunma programlarında yerli katma değerin şart olduğunu belirten Katrinis, Yunan savunma sanayi şirketlerinin bu süreçlere dahil edilmesinin teknik bilgi edinimi ve beyin göçünün önlenmesi açısından hayati olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi PASOK milletvekili ve Ulusal Savunma Parlamento Komisyonu Başkanı Michalis Katrinis,

TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ VERDİ

Konuşmasında Türk savunma sanayiinin attığı adımlara dikkat çeken Katrinis, Yunanistan’ın bu alanda geride kaldığını itiraf ettti:

"Komşumuz Türkiye'ye iyi bakın. Avrupa ülkeleriyle peş peşe anlaşmalar yapan Türk savunma sanayiinden bahsediyorum. Neler yaptığını baktığımızda sadece alım yapmamız yeterli değil. Ülkemizin savunma teknolojilerinde temel bir bilgi birikimi olmalı, kendi yetebilmeli."

Türkiye’nin Avrupa şirketleriyle sistematik olarak iş birliği anlaşmaları imzaladığını belirten Katrinis, teknolojik ve savunma alanında dışa bağımlılığın bitirilmesi için hükümetleri bağlayıcı, uzun vadeli ve partiler üstü bir ulusal strateji oluşturulması çağrısında bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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