Kültür ve eğlence fiyatları üç yılda yaklaşık 2,7 katına çıkarken, artan bilet fiyatları seyirci alışkanlıklarını da etkiledi. Sinemada ise son aylarda toparlanma dikkat çekiyor.

Türkiye’de kültür ve eğlence dünyasındaki fiyatlarda dikkat çeken artış yaşanırken bu durum seyirci sayılarına yansıyor.

TÜİK verilerine göre eğlence ve kültür sektöründeki fiyatlarda 2023’te %61,2, 2024’te yüzde 37,5, 2025’te ise yüzde 24,9 artış meydana geldi. Böylece üç yılda fiyatlar yaklaşık 2,7 katına çıktı.

Ortalama sinema bileti fiyatı 2023’te 79 Türk lirası iken, 2024’te 140 TL’ye, 2025’te 206 TL’ye, 2026 ortasında 249 TL’ye çıktı. Bazı sanatçıların konser bileti fiyatlarındaki zam ise yüzde 300’ü buldu.

Biletler üç senede 2,7 katına yükseldi: Kültürde fiyat arttı seyirci kaçtı

Bu durum özellikle büyük şehirlerdeki seyirci alışkanlıklarına da yansıdı. İstanbul Planlama Ajansının (İPA) İstanbul özelinde 758 kişilik dar bir grupla yürüttüğü araştırmaya katılanların yüzde 45,8’i son bir senede herhangi bir kültür-sanat faaliyetine katılmadığını söyledi.

Etkinliklere katılanların ise en yaygın tercihleri yüzde 33,9 ile konserler, yüzde 21,8 ile tiyatro/stand-up gösterileri, yüzde 21,2 ile sanat galerisi veya müze ziyareti oldu.

Biletler üç senede 2,7 katına yükseldi: Kültürde fiyat arttı seyirci kaçtı

Kitap fuarı ya da yazarlarla buluşma yüzde 16,2’de kaldı. Kültür-sanat faaliyetlerine katılımı zorlaştıran sebepler arasında yüzde 45 ile “bilet ve giriş ücretlerinin yüksekliği” ilk sırada sayıldı. Araştırmada kültürel tecrübe yerine dijital içerikleri tercih eden İstanbulluların oranı %28,5 olarak tespit edildi.

Biletler üç senede 2,7 katına yükseldi: Kültürde fiyat arttı seyirci kaçtı

Ancak İPA’nın bu araştırmasına rağmen Türkiye genelinde geçen sene yaklaşık 5 milyon azalan sinema seyircisi sayısında son aylarda toparlanma görünüyor. Bu sebeple yıl sonunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağı merak ediliyor.

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