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Spor

Oosterwolde'nin transferi iptal: Türkiye'ye geri dönüyor

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Oosterwolde'nin transferi iptal: Türkiye'ye geri dönüyor

Serie A ekibi Roma'ya transferi için İtalya'ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen Jayden Oosterwolde'nin transferinin iptal olduğu iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerden Roma'ya transfer olması beklenen ve transfer için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu.

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Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma, ilk muayenelerin ardından Hollandalı savunma oyuncusunun sonuçlarını yeterli bulmazken 25 yaşındaki futbolcuyu ek testlerden geçirdi. Haberde, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığının sarı lacivertlilerin öngördüğünden daha farklı olduğu ve Hollandalı savunmacının sahalara dönüş tarihinin aralık veya ocak ayını bulabileceği ileri sürüldü.

Jayden Oosterwolde
Başlık ResmiJayden Oosterwolde

ROMA ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

Bu gelişmelerin ardından transferden vazgeçmeyen Roma'nın, Fenerbahçe ile görüştü ve transfer şartlarının değiştirilmesini istediği belirtildi. İtalyan ekibinin yeni gelişmelerin ardından Oosterwolde'yi bedelsiz kiralamak istediği, transfer bedeli ve zorunlu satın alma şartı için gerekli maç sayısında değişiklikler istediği aktarıldı.

TRANSFER İPTAL OLDU!

Il Tempo'da yer alan haberde, bu gelişmelerin ardından Roma ile Fenerbahçe'nin Oosterwolde transferi konusunda anlaşma sağlayamadığı ve oyuncunun Türkiye'ye geri döneceği kaydedildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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