Beşiktaş tur atladı mı, rakibi kim oldu? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynadığı rövanşın ardından Avrupa'daki yoluna devam ediyor. İlk maçta elde ettiği avantajla Litvanya'ya giden siyah-beyazlıların tur durumu kesinleşirken, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin ne zaman belli olacağı da merak ediliyor.

Beşiktaş, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Kauno Zalgiris deplasmanında UEFA Avrupa Ligi lig aşaması bileti için sahaya çıktı. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen toplam skordaki üstünlüğünü korudu. Sonucun ardından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki yeni aşaması ve kura takvimi gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TUR ATLADI MI?

Beşiktaş Kauno Zalgiris'i iki maç sonunda toplam 3-1'lik skorla eleyerek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldi. Siyah-beyazlılar İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Litvanya'daki rövanşta rakibine 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçta elde ettiği üç farklı avantaj sayesinde turu geçen taraf oldu.

Rövanşın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Kauno Zalgiris, 64. dakikada Oliveira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş kalan bölümde skor üretemedi ancak bu mağlubiyet tur için yeterli olmadı. Siyah-beyazlılar böylece eleme sürecini tamamlayarak 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasına adını yazdırdı.

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarındaki eleme sürecini 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Midtjylland ve Hradec Kralove eşleşmelerindeki dört karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 mağlup etti. Litvanya'daki 1-0'lık sonuç ise takımın bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu.

Beşiktaş tur atladı mı, rakibi kim oldu? Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri henüz belli olmadı. Siyah-beyazlıların sekiz rakibi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü Monako'da gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimiyle belirlenecek. Kura öncesinde lig aşamasına katılacak 36 takımın tamamlanmasının ardından torbalar da kesinleşecek.

Yeni formatta Beşiktaş, lig aşamasında toplam 8 farklı takımla karşılaşacak. Bu maçların dördü iç sahada, dördü deplasmanda oynanacak. Takımlar geleneksel grup sistemi yerine tek bir lig tablosunda sıralanacak ve sekiz haftalık programın ardından doğrudan son 16'ya kalanlar, play-off oynayacak ekipler ve turnuvaya veda edecek takımlar belli olacak.

Beşiktaş tur atladı mı, rakibi kim oldu? Beşiktaş UEFA Avrupa Liginde

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos Cuma günü Monako'da gerçekleştirilecek. Kura çekiminde siyah-beyazlı kulübü başkan Serdal Adalı'nın temsil etmesi bekleniyor.

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