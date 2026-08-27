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Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor

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Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor
Fotoğraf Başlığı Bakan Gürlekten İdris Naim Şahine tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda ele geçirilen çakarlı makam aracına ilişkin İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in savunması ile HTS kayıtlarının uyuşmadığını açıkladı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gündeme gelen çakarlı araçla ilgili açıklamalarda bulundu. Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılması sırasında kullanıldığı değerlendirilen aracın, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğunun ortaya çıkmasının ardından başlatılan incelemede, Şahin'in ifadeleriyle dosyadaki deliller arasında çelişki bulunduğunu belirtti.

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Hilmi Tuna Kuriş’in kaçışına yardım eden Mehmet Özmen ile Şahin arasında geçmişe dayanan tanışıklığın olduğunu söyleyen Bakan Gürlek, araçla ilgili HTS kayıtlarının da incelendiğini aktardı. Gürlek, Şahin'in aracı yalnızca İstanbul'a geldiğinde kullandığını söylediğini ancak HTS kayıtlarının aracın uzun süredir kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.

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Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
Bakan Gürlekten İdris Naim Şahine tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor
Başlık ResmiBakan Gürlekten İdris Naim Şahine tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor

SÖYLEDİKLERİ DELİLLERLE UYUŞMUYOR

Araçla ilgili iletişim kayıtlarının soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirten Gürlek, elde edilen HTS verilerinin Şahin'in açıklamalarıyla örtüşmediğini söyledi.

Hilmi Tuna Kuriş
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş

Gürlek'in açıklamaları şu şekilde:

"Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor. İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.

Bakan Gürlekten İdris Naim Şahine tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor
Başlık ResmiBakan Gürlekten İdris Naim Şahine tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler: Söyledikleri uyuşmuyor
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Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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