Bulgaristan'da İHA alarmı! 4 noktada tespit edildi

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki farklı noktalarda insansız hava aracı ve parçaları bulundu. Deniz Kuvvetleri ekipleri tarafından incelenmek üzere üslerine götürülen İHA’da patlayıcı maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyılarında peş peşe insansız hava aracı (İHA) parçalarının tespit edilmesi üzerine Deniz Kuvvetleri ekipleri harekete geçti.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İHA Varna kenti yakınlarında Galata Burnu açıklarında bulundu. Deniz Kuvvetlerinin müdahalesinin ardından yapılan ilk incelemede, aracın üzerinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı belirlendi.

PARÇALARI BAŞKA BÖLGELERDEN ÇIKTI

İHA’ya ait olduğu değerlendirilen parçalar ise Varna yakınlarındaki Kabakum sahili ile Zlatni Pyasatsi tatil beldesi açıklarında tespit edildi. Burgaz kentinin kuzey sahilinde bulunan bir parçanın da İHA’ya ait kanat olduğu belirtildi.

Bakanlık, Deniz Kuvvetleri ekiplerinin söz konusu İHA ve üç parçaya müdahale ettiğini duyurdu. Bulunan materyallerin detaylı incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, bir gün önce de Karadeniz kıyılarında tespit edilen dört İHA parçasına müdahale etmişti. Böylece son iki günde kıyı bölgelerinde çok sayıda İHA parçası tespit edilmiş oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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