Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Hull City'den hücum hattına takviye

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hull City'den hücum hattına takviye

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fransız hücumcu Muhammed-Ali Cho'yu renklerine bağladı.

Kaydet
a- | +A

İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fransa'nın Nice takımından Muhammed-Ali Cho'yu transfer etti.

Hull City Kulübü, 22 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Forvet ve kanatlarda görev yapan Cho, Angers ve Real Sociedad'da oynadıktan sonra 2024'te Nice'e transfer oldu.

Nice kariyerinde 93 maça çıkan genç futbolcu, 12 gol kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER
Omar Marmoush transferi resmiyet kazandı
SPOR

Omar Marmoush transferi resmiyet kazandı
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiliz ekonomistten küstah sözler!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
25,5 KG ALTIN ELE GEÇİRİLDİ!
Dinamikpay’a ikinci ‘kara para’ operasyonu
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
FELAKET NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ölü sayısı 359'a yükseldi, yüzlerce kayıp var
KURA HEYECANI
KURA HEYECANI
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oluyor
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
‘TÜKETİCİ’DE İNDİRİM HEYECANI!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
VLAHOVIC KARARI
VLAHOVIC KARARI
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
MAKARNADAKİ GİZLİ TEHLİKE
Ünlü markalarda da var! 36 paketin 34'ünde çıktı
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI!
Üst geçitteki provokasyona tutuklama!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
17 TON ALTIN ÜRETİLECEK!
Sınır kentimize 250 milyon dolarlık yatırım!
EN ACI VEDA!
EN ACI VEDA!
Cenazeleri yan yana defnedildi
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
MİLYONLARCA VERİ ÇALINDI
İngiltere’de havalimanları hedef alındı!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
BİLET SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
'DÜNYADA ONUN GİBİSİ YOK'
Eski hocası, Leao’yu öve öve bitiremedi
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
OTELİN SAHİBİ KONUŞTU!
İmamoğlu için kameraları bantlamışlardı!
'SIRADAN BİR GÜN'
'SIRADAN BİR GÜN'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
ESKİ BAKANIN OĞLUNA SALDIRI
Evinde 3 kurşunla vuruldu
DEV BANKA 2 HİSSEYİ İŞARET ETTİ!
DEV BANKA 2 HİSSEYİ İŞARET ETTİ!
Türk bankacılık sektöründe olumlu görünüm
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altında yön yarın belli olacak!
Altında yön yarın belli olacak! "En kötü geride kaldı" diyen İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
Kaydet
Var Mısın Yok Musun neden yok, yeni bölüm ne zaman? (27 Ağustos 2026)
Var Mısın Yok Musun neden yok?
Kaydet
Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri
Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.