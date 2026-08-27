Omar Marmoush transferi resmiyet kazandı
Premier Lig ekibi Tottenham, Manchester City'den Mısırlı futbolcu Omar Marmoush'u kiralık olarak renklerine bağladı.
Tottenham Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Marmoush'un zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
İngiltere basınında satın alma opsiyonunun 60 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.
Eintracht Frankfurt'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Marmoush, geçen sene Manchester City'ye transfer olmuştu.
Manchester City kariyerinde 62 maça çıkan Marmoush, 16 gol kaydetti.
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