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Sağlık

7 yaşındaki çocuğun karnında çıktı! Doktorlar da şaşırdı, tam 30 santim...

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7 yaşındaki çocuğun karnında çıktı! Doktorlar da şaşırdı, tam 30 santim...

Samsun’da 7 yaşındaki H.Ç.’nin karnında tespit edilen yaklaşık 30 santimetrelik Wilms tümörü, kemoterapiyle 6 santimetreye kadar küçültüldü. Ardından gerçekleştirilen operasyonla tamamen çıkarılan tümörün ardından tedavisi süren minik hastanın en büyük isteği ise yeniden arkadaşlarıyla oyun oynamak.

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Samsun Şehir Hastanesinde Wilms tümörü teşhisi konulan 7 yaşındaki H.Ç.'nin karnında tespit edilen yaklaşık 30 santimetrelik kitle, uygulanan kemoterapiyle küçültüldükten sonra gerçekleştirilen operasyonla tamamen çıkarıldı. Yaklaşık 5 ay önce karın şişliği, kusma ve yüksek ateş şikayetleri yaşayan H.Ç., ailesi tarafından Samsun Şehir Hastanesine getirildi. Yapılan tetkiklerde çocuğun karnında büyük bir tümör bulunduğu belirlendi.

ÖNCE KEMOTERAPİ UYGULANDI

Kitle ameliyat için oldukça büyük olduğundan, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin'in gözetiminde önce biyopsi yapıldı. İncelemelerin ardından böbrek tümörü olarak bilinen Wilms tümörü tanısı konuldu. H.Ç.'ye kemoterapi tedavisi başlandı. Yaklaşık 6 hafta süren tedavinin ardından yapılan kontrollerde kitlenin önemli ölçüde küçüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ameliyat için Çocuk Cerrahisi Kliniğine sevk edildi.

DEV TÜMÖR 6 SANTİMETREYE KADAR KÜÇÜLDÜ

Prof. Dr. Zuhal Keskin, hastanın ilk geldiğinde karnında 20 santimetrenin üzerinde bir kitle bulunduğunu belirterek, uygulanan 6 kür kemoterapinin ardından tümörün yaklaşık 6 santimetreye kadar küçüldüğünü söyledi. Tümörün küçülmesinin ardından Çocuk Cerrahisi Kliniğinde görev yapan doktorlar Serap Samut Bülbül ve Ahmet Saraç tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 santimetre büyüklüğündeki tümör, ameliyatla çocuğun karnından tamamen çıkarıldı. Ameliyatın ardından radyoterapi tedavisi de alan H.Ç.'nin kemoterapisinin ise devam ettiği bildirildi. Prof. Dr. Keskin, tedavinin yaklaşık 25 hafta daha süreceğini ve çocuğun şu anda sağlık açısından herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

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YENİ HASTANEDE İLK KEZ YAPILDI

Çocuk Cerrahisi Kliniği doktorlarından Serap Samut Bülbül, hastanın hastaneye başvurduğunda karnını büyük ölçüde kaplayan 20 ila 30 santimetre arasında bir kitle bulunduğunu aktardı.

Tümörün küçültülmesi amacıyla önce kemoterapi uygulandığını belirten Bülbül, başarılı operasyonun ardından kitlenin tamamen çıkarıldığını söyledi. Bülbül, bu tür kapsamlı bir operasyonun yeni hastanede ilk kez gerçekleştirildiğini ifade etti.

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ANNENİN UMUDU YENİDEN YEŞERDİ

H.Ç.'nin annesi Gülcan Çelik, çocuklarını ilk olarak 12 Mayıs'ta hastaneye götürdüklerini ve yapılan incelemelerin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildiklerini anlattı.

İlk günlerde büyük bir endişe yaşadıklarını belirten Çelik, oğlunun yaşadığı karın ağrılarının ardından tedavi sürecinin başladığını ve şimdi durumunun çok daha iyi olduğunu söyledi.

Tedavisi devam eden minik hasta ise en çok arkadaşlarıyla yeniden oyun oynamayı özlediğini dile getirdi. H.Ç., tedavisi tamamlandıktan sonra arkadaşlarının yanına dönüp yeniden onlarla oyun oynamak istediğini söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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