Tren yolculuklarında dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldı. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini duyurdu. Açıklamada “Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolcularını yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu. Bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin açıklama yapan TCDD’nin açıklamasında “1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz” denildi.

Bilet sistemi değişti! Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor

1 EYLÜL İTİBARIYLA GEÇİLECEK

Tren yolculuklarında tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini duyuran TCDD’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek.

Bilet sistemi değişti! Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor

HEDEF DAHA AZ KAĞIT KULLANIMI

Biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulandı. Açıklama şöyle devam etti:

Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz.

Bilet sistemi değişti! Tren yolculuklarında yeni dönem! 1 Eylül’de başlıyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası