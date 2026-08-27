Galatasaray'ın Göztepe maçı planı: Okan Buruk'un ilk 11'i netleşiyor

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, 29 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesi sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada sahaya süreceği 11'i netleştiriyor.

Sarı-kırmızılılarda kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor. Stoper tandemi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Abdülkerim Bardakcı

TRT Spor'da yer alan habere göre; orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın önünde Yunus Akgün yer alacak. Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz mücadele edecek.

Lucas Torreira

Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Galatasaray, Göztepe karşısında ileri uçta Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le gol arayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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