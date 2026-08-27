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GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

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GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

GTA 6 için beklenen yeni tanıtım günü geldi. Rockstar Games'in "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" adıyla duyurduğu özel içerik, oyunun dünyasını ve oynanışını daha yakından görmek isteyenlerin gündeminde. GTA 6 fragman yayın saati ve izleme seçenekleri de günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

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GTA 6 için geri sayım devam ederken Rockstar Games, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü oyuna ilişkin kapsamlı bir gösterim gerçekleştirecek. Daha önce yayınlanan iki fragmanın ardından gelecek yeni içerikte oynanışa daha geniş yer verilmesi bekleniyor.

GTA 6 FRAGMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GTA 6'nın yeni görüntülerini içeren "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de yayınlanacak. Rockstar Games'in resmi GTA 6 sayfasında gösterimin 27 Ağustos saat 15.00 ET'de başlayacağı belirtilirken, bu saat Türkiye'de 22.00'ye karşılık geliyor.

Yeni yayın klasik bir fragmandan ziyade GTA 6'ya daha kapsamlı bir bakış sunacak özel bir gösterim olarak duyuruldu. Oyuncuların özellikle Jason ve Lucia, Vice City ve Leonida, oyun dünyasının yapısı ve oynanış mekanikleri hakkında yeni ayrıntılar görmesi bekleniyor. Rockstar Games ise GTA 6'nın çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak açıklamış durumda.

GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
Başlık ResmiGTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

GTA 6 FRAGMAN NEREDEN, NASIL İZLENİR?

GTA 6'nın "An Extended Look" gösterimi ilk olarak Netflix üzerinden yayınlanacak. Türkiye'deki Netflix aboneleri 27 Ağustos saat 22.00 itibarıyla içeriği platform üzerinden izleyebilecek. Netflix'in duyurusunda da GTA 6 özel gösteriminin 27 Ağustos saat 15.00 ET'de abonelerle buluşacağı doğrulanıyor.

Netflix'teki ilk yayının ardından 6 saatlik özel erişim süresi sona erecek ve görüntüler Rockstar Games'in resmi kanallarında ücretsiz olarak yayınlanacak. Buna göre GTA 6'nın yeni gösterimi tüm dünyada 28 Ağustos saat 04.00'ten itibaren YouTube'daki Rockstar Games kanalı ve GTA 6'nın resmi internet sitesi üzerinden de izlenebilecek.

GTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
Başlık ResmiGTA 6 fragman ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

GTA 6 FRAGMANI NETFLİX'TE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

GTA 6'nın yeni görüntüleri Netflix'te 27 Ağustos saat 22.00'de yayınlanacak. Gösterim ilk aşamada Netflix abonelerine açılacak

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Editör : İREM ÖZCAN
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