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Sopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada

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Sopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada

Aydın’ın Söke ilçesinde bir kafeye elinde sopayla giren şahıs, işletmeci Emrah Şavun’a saldırarak darbetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şavun ise saldırganı tanımadığını belirterek, “Beni neden hedef aldığını bilmiyorum” dedi.

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Olay, Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan esnaf Emrah Şavun, bir anda elinde sopa ile içeri giren şahsın saldırısına uğradı.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN SALDIRDI

Mekana giren şüpheli, hiçbir şey söylemeden Şavun'a sopa ile vurmaya başladı. Birkaç sopa darbesinin ardından saldırgan kafeden kaçarken, aldığı darbelerle zor anlar yaşayan Şavun, saldırganın peşinden dışarı çıktı. Ancak şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi.

Sopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada
Başlık ResmiSopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada
Başlık ResmiSopa ile girdi, işletmeciyi öldüresiye dövdü! Kafedeki dehşet kamerada

"NEDEN HEDEF ALDIĞINI BİLMİYORUM"

Saldırı anı ise kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde masada oturan Emrah Şavun'un bir anda elinde sopa ile içeriye giren O.Ç.'nin saldırısına uğraması ve şüphelinin kaçması yer aldı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Şavun, saldırganı tanımadığını ve daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, "Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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