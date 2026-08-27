Gelinim Mutfakta 27 Ağustos 2026 Perşembe bölümüyle haftanın dördüncü gününde devam ediyor. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül bu kez Sebzeli Ay Mantısı hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanları toplamaya çalışıyor. Final öncesindeki son çeyrek altının sahibi ve 27 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da haftalık final öncesinde puan mücadelesi hız kazandı. 26 Ağustos Çarşamba günü Cemile'nin çeyrek altını kazanmasının ardından yarışmacılar bugün Sebzeli Ay Mantısı ile tezgah başına geçti. Günün puanlamasıyla birlikte hem 27 Ağustos birincisi hem de haftalık sıralamadaki son durum netleşecek.

27 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Ağustos Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün hazırladığı Sebzeli Ay Mantısı tabaklarının değerlendirilmesinin ardından günün en yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak.

Bir önceki bölümde ise Cemile 17 puanla günün birincisi olmuş ve çeyrek altını kazanmıştı. Böylece haftanın finaline yaklaşılırken gelinlerin toplam puan mücadelesi de daha kritik hale geldi.

27 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

27 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

27 Ağustos Perşembe gününün puanları henüz tamamlanmadı. Kayınvalideler ile Aslı Hünel'in değerlendirmelerinin ardından Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün gün sonunda aldığı toplam puanlar belli olacak.

27 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: Açıklanmadı

Cemile: Açıklanmadı

Yeşim: Açıklanmadı

Betül: Açıklanmadı

Önceki günlerin puan durumu:

26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 17

Yeşim: 16

Tuğba: 15

Betül: 11

25 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 24

Tuğba: 17

Betül: 11

Cemile: 6

24 Ağustos puan durumu:

Tuğba: 17

Cemile: 16

Betül: 12

Yeşim: 10

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