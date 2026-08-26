Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2026 Çarşamba bölümüyle haftanın üçüncü gününde devam ediyor. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün mutfaktaki performanslarının ardından oluşacak puan durumu, günün birincisi ve çeyrek altının sahibi yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk iki gününde Tuğba ve Yeşim çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmacılar bugün yeniden kayınvalidelerden yüksek puan toplamaya çalışırken alınacak puanlar haftalık sıralamayı da değiştirecek.

26 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

26 Ağustos Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Bugünkü programda erik soslu saray tavuğu yemeğini yapan Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Puanlama tamamlandığında en yüksek toplam puana ulaşan gelin 26 Ağustos gününün birincisi olacak.

26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

26 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

26 Ağustos Çarşamba puanları henüz açıklanmadı. Günün tadım ve puanlama aşamasının tamamlanmasının ardından Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün aldığı toplam puanlar belli olacak.

26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: Açıklanmadı

Cemile: Açıklanmadı

Yeşim: Açıklanmadı

Betül: Açıklanmadı

Önceki günlerin puan durumu şöyleydi:

26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

25 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 24

Tuğba: 17

Betül: 11

Cemile: 6

24 Ağustos puan durumu:

Tuğba: 17

Cemile: 16

Betül: 12

Yeşim: 10

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