Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
Fotoğraf Başlığı 26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

Gelinim Mutfakta 26 Ağustos 2026 Çarşamba bölümüyle haftanın üçüncü gününde devam ediyor. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün mutfaktaki performanslarının ardından oluşacak puan durumu, günün birincisi ve çeyrek altının sahibi yakından takip ediliyor.

Kaydet
a- | +A

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk iki gününde Tuğba ve Yeşim çeyrek altının sahibi oldu. Yarışmacılar bugün yeniden kayınvalidelerden yüksek puan toplamaya çalışırken alınacak puanlar haftalık sıralamayı da değiştirecek.

26 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

26 Ağustos Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Bugünkü programda erik soslu saray tavuğu yemeğini yapan Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Puanlama tamamlandığında en yüksek toplam puana ulaşan gelin 26 Ağustos gününün birincisi olacak.

26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
Başlık Resmi26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

26 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

26 Ağustos Çarşamba puanları henüz açıklanmadı. Günün tadım ve puanlama aşamasının tamamlanmasının ardından Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün aldığı toplam puanlar belli olacak.

26 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: Açıklanmadı

Cemile: Açıklanmadı

Yeşim: Açıklanmadı

Betül: Açıklanmadı

Önceki günlerin puan durumu şöyleydi:

26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
Başlık Resmi26 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

25 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 24

Tuğba: 17

Betül: 11

Cemile: 6

24 Ağustos puan durumu:

Tuğba: 17

Cemile: 16

Betül: 12

Yeşim: 10

İLGİLİ HABERLER
25 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu
HABERLER
25 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
NEPAL'DE ŞİDDETLİ SEL FELAKETİ!
Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
'7’LİK DEPREM ÜRETEBİLİR'
100 kilometrelik fayda korkutan analiz
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Faizsiz 5 milyon TL! İşte aylık taksit tutarı
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
YABANCI KURALINDA YENİ KARAR
TFF, 10+4'te önemli değişikliği duyurdu
ELON MUSK RUSYA'YI KÖR ETTİ
ELON MUSK RUSYA'YI KÖR ETTİ
Zelenskiy en yüksek devlet nişanını takdim etti!
TARİH VERDİLER
TARİH VERDİLER
GTA 6 sızıntısı sonrası beklenen açıklama geldi!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
DEVLER LİGİ'NDE KURA HEYECANI
DEVLER LİGİ'NDE KURA HEYECANI
32 takım belli, son 4 bekleniyor: Maç takvimi
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
'BOŞ VAATLERE GÜVENİYOR'
Alman basını Netanyahu’nun Türkiye oyununu deşifre etti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
KENDİNİ VURARAK GAZİ OLMUŞ!
KENDİNİ VURARAK GAZİ OLMUŞ!
Gazilerin eyleminde ön sıradaydı! Kayıtlar ortaya çıktı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
DENİZİN DİBİNDE SESSİZ İSTİLA
DENİZİN DİBİNDE SESSİZ İSTİLA
"Bunlar bir işaret, önlem almalıyız"
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Ceviz yetiştirecekti, “süper meyve”ye yöneldi! Ektiği ürün kapış kapış gidiyor
Kaydet
'Ucuza dolar' oyununun foyası ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı
'Ucuza dolar' oyununun foyası ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı
Kaydet
Erdoğan'ın Malazgirt'teki tarihi metaforunun şifreleri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.