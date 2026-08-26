Beşiktaş'a bir yıldız daha: Fabio Miretti'nin İstanbul'a geliş tarihi değişti

Beşiktaş, Juventus'un İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihinde değişiklik oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Vincenzo İtaliano yönetimindeki Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in sağ kanadı Ernest Poku’nun ardından bir isim daha imza için İstanbul'a geliyor.

Fabio Miretti (Fotoğraf: Instagram)

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Siyah-beyazlılar, Serie A temcilcisi Juventus'tan İtalyan orta saha Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan futbolcu, yarın (27 Ağustos Perşembe) İstanbul'da olacak. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde olacağı belirtildi. Miretti için ilk yapılan uçuş planı, bugün İstanbul'a gelmesi yönündeydi.

9'UNCU TRANSFER GELİYOR

Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku sonrası yaz döneminde 9'uncu transferini resmiyete dökecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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