Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Beşiktaş'a bir yıldız daha: Fabio Miretti'nin İstanbul'a geliş tarihi değişti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beşiktaş'a bir yıldız daha: Fabio Miretti'nin İstanbul'a geliş tarihi değişti

Beşiktaş, Juventus'un İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihinde değişiklik oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Transfer çalışmalarını sürdüren Vincenzo İtaliano yönetimindeki Beşiktaş, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in sağ kanadı Ernest Poku’nun ardından bir isim daha imza için İstanbul'a geliyor.

Fabio Miretti (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiFabio Miretti (Fotoğraf: Instagram)

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Siyah-beyazlılar, Serie A temcilcisi Juventus'tan İtalyan orta saha Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan futbolcu, yarın (27 Ağustos Perşembe) İstanbul'da olacak. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde olacağı belirtildi. Miretti için ilk yapılan uçuş planı, bugün İstanbul'a gelmesi yönündeydi.

9'UNCU TRANSFER GELİYOR

Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku sonrası yaz döneminde 9'uncu transferini resmiyete dökecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Trossard
SPOR

Trossard'ın olay pozisyonu için flaş gelişme: Hakemlere suç duyurusu!
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
Okul formalarında yeni dönem, her öğrenci için zorunlu
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Demir çubukla saldırıp kaçtı! 51 yaşındaki adam kurtarılamadı
Demir çubukla saldırıp kaçtı! 51 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kaydet
Kayseri'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar öldü
Kayseri'de husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar öldü
Kaydet
Özel okul isimlerine 'Türkçe' düzenlemesi! Yabancı adları kullanamayacaklar
Özel okul isimlerine 'Türkçe' düzenlemesi! Yabancı adları kullanamayacaklar
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.